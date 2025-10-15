Bộ GD&ĐT cải cách văn bằng: Sinh viên ra trường 5 ngày là có bằng

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân với nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Trong đó, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) giảm từ 75 ngày xuống còn 30 ngày, thời hạn cấp bằng số chỉ còn 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Các văn bằng chứng chỉ khác cũng được cấp đồng thời bản giấy và bản số, giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa.

Dự thảo cũng bổ sung các quy định thực tế và linh hoạt hơn, như cho phép ủy quyền cấp phó ký văn bằng chứng chỉ để giảm tải khối lượng công việc; quy định rõ cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt (sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan cấp phát hoặc không còn người có thẩm quyền theo quy định).

Các điều chỉnh này không chỉ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn mà còn bảo đảm quyền lợi của người học, giảm thiểu khiếu nại, kiến nghị, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lí nhà nước về văn bằng chứng chỉ, theo Bộ GD&ĐT.

So với quy định hiện hành, dự thảo Thông tư mới gồm 24 điều, giảm 10 điều, được hoàn thiện theo hướng “ngắn gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Một trong những quy định được bãi bỏ là quy định về in phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của Bộ GD&ĐT, phân cấp cho Sở GD&ĐT hoặc giao cơ quan có thẩm quyền.