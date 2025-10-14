"Sáng kiến an toàn giao thông có sức lan tỏa mạnh mẽ"

Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 diễn ra chiều 14/10 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cùng nhiều khách mời khác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam đã trải qua 3 mùa (từ năm 2022 đến 2024) thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, cũng như sự quan tâm của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các sở, ban, ngành.

Ban Tổ chức nhấn mạnh đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh.

Mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; truyền thông những vấn đề nóng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xã hội quan tâm.

Ngoài ra, cuộc thi còn huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp để đưa ra giải pháp giúp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn.

Đa dạng hóa hình thức, lựa chọn sáng kiến có tính ứng dụng cao

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, chương trình “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025”, là một chương trình có ý nghĩa thiết thực do báo Dân trí phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của báo Dân trí khi khởi xướng và duy trì chương trình sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam trong suốt những năm qua. Qua 3 mùa giải, chương trình không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành một sự kiện, hoạt động xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn ý tưởng, giải pháp từ các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, doanh nghiệp, và người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Nếu như năm đầu tiên (2022) chương trình chỉ nhận về hơn 200 sáng kiến, thì năm 2023, năm 2024 con số này đã vượt 1.000 bài dự thi, trong đó nhiều ý tưởng đã được áp dụng trong thực tiễn", Thứ trưởng lấy dẫn chứng.

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang năm 2025, chương trình tiếp tục lựa chọn chủ đề "Đề xuất sáng kiến, giải pháp hoặc giải pháp công nghệ nâng cao an toàn giao thông”, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), các mô hình quản lý, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng phần mềm thông minh trong quản lý, giám sát và nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

"Tôi cho rằng đây là hướng đi rất phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hạ tầng số, giao thông xanh - an toàn - thông minh", Thứ trưởng nhận xét.

Để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, Thứ trưởng Hà mong muốn Ban Tổ chức chương trình sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm gồm:

Thứ nhất, đa dạng hóa hình thức tổ chức: Theo đó sẽ kết hợp cuộc thi với các hình thức như tọa đàm, triển lãm, hội thảo, các buổi giao lưu trực tuyến... để thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.

Thứ hai, lựa chọn sáng kiến có tính ứng dụng cao: Ưu tiên những đề xuất có thể áp dụng ngay trong đời sống, giải quyết các “điểm nghẽn” trong giao thông hiện nay.

Cuối cùng là tăng cường truyền thông và giáo dục cộng đồng: Đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trường học, doanh nghiệp... để hình thành văn hóa giao thông an toàn, nhân văn, trách nhiệm.

Khơi dậy trách nhiệm công dân, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng lên, nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến thiết thực đã được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Mừng, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của từng gia đình và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

"Vì vậy, chương trình sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 do Cục Cảnh sát giao thông đồng tổ chức với báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và kịp thời", Thiếu tướng Mừng nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, chương trình không chỉ là sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên và nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nhân văn và hiện đại trong cộng đồng.

Năm nay, cuộc thi hướng tới các chủ đề thực tế, gần gũi và mang tính giáo dục sâu sắc, như “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống”, “Chạy cho đã - Trả giá mạng người”, “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”, “Sai một ly - Đi một đời”.

"Mỗi chủ đề là một câu chuyện cảnh tỉnh, một bài học sâu sắc về hậu quả của việc thiếu ý thức, thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nói.

Theo Thiếu tướng Mừng, những tình huống này phản ánh chính xác những nguy cơ, hành vi mất an toàn đang diễn ra hằng ngày ngoài xã hội. Thông qua những tình huống đó, cuộc thi hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, hình thành thói quen an toàn trong xã hội.

Các đại biểu bấm nút khởi động lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông luôn coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí và doanh nghiệp để lan tỏa ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng chia sẻ.

Thiếu tướng Mừng cũng kêu gọi các tập thể, cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến.

Ông cho rằng mỗi sáng kiến, mỗi ý tưởng dù nhỏ cũng có thể góp phần cứu một mạng người, bảo vệ một gia đình, và hướng tới mục tiêu lớn lao: “Vì một Việt Nam giao thông an toàn - văn minh - hiện đại”.