Ô tô bị cháy khi chạy trên đường ở TPHCM

Hoàng Hướng
(Dân trí) - Phát hiện ô tô bốc cháy phần đầu khi di chuyển trên đường Quang Trung (TPHCM), tài xế đã cố gắng đánh lái vào sát lề đường rồi tìm cách dập lửa.

Hơn 22h ngày 15/10, tài xế cầm lái ô tô chạy trên đường Quang Trung, hướng từ đường Phan Văn Trị đi Đỗ Mười. Khi đến gần giao lộ Quang Trung - Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội, xe này bất ngờ bốc cháy ở phần đầu.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Quang Trung (Ảnh: Nguyễn Thành).

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng lái ô tô vào sát lề đường rồi xuống xe tìm cách dập lửa. Một số người dân xung quanh dùng bình chữa cháy và xô nước đến hỗ trợ.

“Lúc đó, tôi thấy khói bốc lên dữ dội, tài xế may mắn kịp thoát ra ngoài. Một số người dân ở nhà đối diện chạy sang múc nước, hỗ trợ dập lửa”, nhân chứng kể.

Ngọn lửa được khống chế ngay sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm phần đầu ô tô bị cháy xém, hư hỏng nặng.