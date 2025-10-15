Đổ gần 100 tỷ đồng ngân sách vào sửa chữa, trường Ams lại “dột nặng hơn”

Sáng 15/10, phóng viên Dân trí có mặt tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khu vực nhà thể chất sau nhiều tháng sửa chữa, cải tạo vẫn chưa thể sử dụng. Sàn tập loang lổ dấu vết của những vũng nước ngập.

Thầy Nguyễn Duy Tuyến - giáo viên thể dục - cho biết, nhà thể chất trước khi cải tạo cứ mưa là dột, “học sinh tập thể dục trong nhà mà như đang ở ngoài trời”. Sau khi thay toàn bộ mái mới, máng thoát nước mới, tình trạng không cải thiện là bao, dột vẫn hoàn dột.

Bằng chứng là hai trận mưa lớn do bão Bualoi và Matmo, nước mưa dột qua chiếc mái mới tinh xuống, biến sàn tập thành ao.

Sàn tập nhà thể chất loang lổ vết nước do mái dột trong trận mưa lớn ngày 7/10 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Tại các vị trí cửa sổ, dù tường đã được dóc trát, sơn lại, lớp sơn ngấm nước vẫn sùi lên, song sắt rỉ ra, nhìn bề ngoài không ai nghĩ là hạng mục vừa được đầu tư cải tạo.

Bảo vệ nhà trường dẫn phóng viên đi dọc khu vực tầng trệt, nơi có các phòng chức năng, phòng y tế, kho quốc phòng, bãi đỗ xe… Ông chỉ ra gần 10 vị trí ngấm nước loang lổ tại các dầm bê tông.

Phòng chức năng - nơi nghỉ ngơi của các giáo viên thể chất - ố vàng và rộp một mảng tường lớn dù vừa sơn xong chưa lâu (Ảnh: Hoàng Hồng).

Nước mưa ngấm qua dầm lâu ngày làm lộ ra thép bị ăn mòn bên trong. Dù thời tiết bên ngoài nắng ráo, tầng trệt của nhà trường luôn ẩm mốc. Tường phòng chức năng, phòng y tế vừa sơn lại đã ố vàng, rộp sơn cả mảng lớn.

Trần phòng y tế còn dột đúng vị trí kê giường bệnh. Vết nước dột còn nguyên trên mặt ga.

Cán bộ y tế nhà trường chỉ vào các vị trí thấm nước, dột nghiêm trọng trong phòng y tế (Ảnh: Hoàng Hồng).

Hội trường 700, nơi tổ chức tất cả các sự kiện của nhà trường và nhiều sự kiện quan trọng khác của Sở GD&ĐT Hà Nội, cũng là một trong số các hạng mục được đầu tư cải tạo mới. Ông Hoàng Văn Tập, nhân viên phụ trách cơ sở vật chất nhà trường, chỉ vào vị trí đang quây dây cảnh báo không lại gần, nơi có 1 chiếc ghế bị xé rách vai và gãy mặt ghế.

Ông cho biết, khoảng 1 tháng trước, 1 viên gạch ốp tường ở vị trí gần mái đã rơi xuống, cắm thẳng xuống mặt ghế. Viên gạch có kích thước 60x60cm, nặng khoảng 22kg. May mắn là hôm đó không có sự kiện nào diễn ra ở đây.

Khu vực đá ốp tường rơi rách vai ghế trong hội trường 700 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Ở vị trí khác bên cánh trái sân khấu, nước mưa dột qua khe tràn xuống tường làm hỏng bộ loa đài. “Trước khi thay mái, hội trường đã bị dột. Sau khi thay mái mới, hội trường vẫn bị dột, có khi dột nặng hơn”, ông Tập nói.

Một vị trí bị dột nghiêm trọng khác là khu vực cầu sắt nối khu hiệu bộ với các dãy nhà. Cô Đặng Nguyệt Anh - giáo viên ngữ văn - cho biết: “Sáng 30/9, Hà Nội mưa lớn do hoàn lưu bão số 10, tôi đến trường bị ướt hết. Vừa thay bộ đồ khô, di chuyển qua khu vực cầu sắt để sang dãy nhà K2 thì tôi bị ướt lại. Dù có hai lớp mái, nước mưa vẫn tuôn xối xả xuống cầu sắt như đang ở ngoài trời. Các em học sinh đi qua đây cũng bị ướt”.

Cũng theo lời cô Nguyệt Anh, tại cầu sắt này, nhiều năm trước, thời điểm trường mới xây xong được khoảng đôi ba năm, con gái cô khi đó là học sinh của trường đã bị tụt chân xuống do lớp gỗ lát sàn bị gãy. Cầu đã qua 2-3 lần cải tạo nhưng tình trạng mưa dột không hề được khắc phục.

Khu vực cầu sắt bị mưa dội như ngoài trời dù có tới 2 lớp mái che (Ảnh cắt từ clip do cô Đặng Nguyệt Anh quay ngày 30/9).

Điều khiến cô Nguyệt Anh, thầy Nguyễn Duy Tuyến không yên tâm là an toàn và sức khoẻ của học sinh. Tình trạng cứ mưa là dột, các phòng học, nhà vệ sinh ẩm thấp, sửa chữa chắp vá nhiều lần không xong, lại phát sinh những mối nguy hiểm khác như vụ đá ốp tường rơi trong hội trường… khiến thầy cô nơm nớp lo sợ.

Chia sẻ với báo chí, bà Trần Thuỳ Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - cho hay, sau nhiều tháng hoàn thành thi công, nhà trường vẫn không biết có thể nghiệm thu được hay không. “Về chuyên môn thì chúng tôi không biết được nguyên nhân sâu xa từ đâu, vì sau rất nhiều lần đã vá víu rồi nhưng lại dột nặng hơn lần trước”, bà Dương chia sẻ.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là trường THPT hàng đầu của Hà Nội và cả nước. Năm 2010, thành phố đầu tư xây mới trường tại khu đất 5ha đường Hoàng Minh Giám. Đây cũng là công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khởi công năm 2008, hoàn thành năm 2010 với số tiền đầu tư hơn 430 tỷ đồng.

Theo chủ trương, trường được xây dựng theo chuẩn quốc tế, hiện đại, tiện nghi theo mô hình nhà trường đa năng. Tuy nhiên, trải qua 15 năm hoạt động, nhiều hạng mục của nhà trường đã xuống cấp.

Dự án xây dựng, cải tạo nhà trường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 94,856 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố. Nhà trường chỉ là đơn vị thụ hưởng.