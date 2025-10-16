Lập website mạo danh tổng đài taxi ở Hải Phòng để thu lợi trái phép

Công an Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website và số điện thoại giả mạo các hãng taxi, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và quyền lợi khách hàng.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời vào cuộc, điều tra, làm rõ hai người có hành vi giả mạo tổng đài taxi H.P. và H.V.

Công an làm việc với một đối tượng vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Đầu tháng 10/2025, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Công ty H.P. và Công ty H.V. về việc xuất hiện tình trạng giả mạo tổng đài hoạt động trên không gian mạng.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện các website mạo danh như taxitai-haiphong.com, taxitaidatcang.com, taxidatcang… gắn với các số điện thoại 0705669699, 0782138139, 0792859869, 0794868838 không thuộc quyền quản lý của hai công ty trên.

Khi khách hàng tìm kiếm từ khóa “taxi tải H.P.”, “taxi tải H.V.”, các số điện thoại giả mạo này sẽ hiện ra. Nếu người dân liên hệ, thông tin chuyến đi được chuyển vào nhóm Zalo do tổng đài giả mạo quản lý, gồm nhiều lái xe tự do. Mỗi chuyến, lái xe phải nộp lại 15% tổng tiền nhận được cho nhóm này.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hai người liên quan là M.V.H. (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) và Đ.T.A.T. (SN 1989, trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận, do không có việc làm ổn định, M.V.H. thuê Đ.T.A.T. tạo tài khoản Gmail, sau đó chạy quảng cáo cho các số điện thoại mạo danh tổng đài taxi.

Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với M.V.H. và Đ.T.A.T. về hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ nên đặt xe qua số điện thoại hoặc website chính thức của các hãng taxi, kiểm tra kỹ logo, đồng phục tài xế, biển hiệu xe trước khi lên xe. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng của các hãng taxi để được hỗ trợ.