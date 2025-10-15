Nữ sinh học giáo dục thường xuyên trở thành thủ khoa đầu vào đại học

Trượt lớp 10 và hành trình phá bỏ định kiến về giáo dục thường xuyên

Điều đặc biệt khiến câu chuyện của Khánh Ly trở nên ấn tượng chính là việc cô tốt nghiệp từ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) quận 12, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Cô nàng cũng không học thêm, chỉ tích luỹ kiến thức qua những bài giảng của thầy cô trên trường.

Ly chia sẻ, những nỗ lực này bắt nguồn từ một "cú vấp ngã" lớn.

"Do hồi cấp 2 em ham chơi nên thi tuyển sinh lớp 10 không tốt. Vì vậy, em vào học tại Trung tâm GDNN - GDTX quận 12. Khi ấy, em thấy mọi người có nhiều định kiến về trường GDNN - GDTX. Tuy nhiên, điều đó không làm em nản lòng, mà ngược lại, nó trở thành động lực mạnh mẽ để em cố gắng", Ly kể lại.

Tân sinh viên Doãn Hoài Khánh Ly - thủ khoa đầu vào nhận học bổng 200% học phí trong năm thứ nhất và 100% học phí các năm tiếp theo (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Với tâm lý quyết tâm phá bỏ định kiến và khao khát đậu đại học, Ly đã tự đặt ra mục tiêu phải học tập nghiêm túc hơn. Nữ sinh xem quãng thời gian ở GDNN - GDTX là cơ hội để chứng minh không phải cứ học GDNN - GDTX là "dốt".

Từ một học sinh ham chơi, Khánh Ly nỗ lực vực dậy, tham gia đội tuyển học sinh giỏi và giành giải nhì môn địa lý cấp thành phố.

"Em thấy mình nắm chắc kiến thức ở môn địa lý nhất, nên em dồn lực học, thi hết sức mình và đạt điểm tuyệt đối", Ly giải thích.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Khánh Ly là một “trái ngọt” xứng đáng. Tổ hợp xét tuyển khối C20 của cô đạt tổng điểm 27,75 (chưa tính điểm ưu tiên), bao gồm: Địa lý 10 điểm, giáo dục kinh tế và pháp luật 9,5 điểm, ngữ văn 8,25 điểm.

Khi nhận được thông báo chính thức là thủ khoa đầu vào từ trường qua email hai tuần trước, Ly vẫn chưa dám tin.

"Em thấy tự hào và vui lắm, nhưng ban đầu em không nghĩ mình sẽ là thủ khoa. Em sợ có nhiều bạn khác điểm cao hơn. Thậm chí, đêm trước hôm khai giảng, em còn háo hức đến mức không ngủ được vì biết mình sẽ được vinh danh", Ly bộc bạch.

Doãn Hoài Khánh Ly, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 (TPHCM), trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Mở TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Ba mẹ em vui lắm, còn xem phát sóng trực tiếp lễ khai giảng và tính đi khoe họ hàng. Đó là niềm tự hào lớn nhất của em", nữ sinh cười nói.

Cô gái đa tài, giàu năng lượng

Không chỉ học giỏi, Khánh Ly còn là một học sinh năng nổ, đa tài. Trong suốt 3 năm cấp 3, cô liên tục đảm nhiệm các vị trí: Lớp phó, lớp trưởng, bí thư chi đoàn.

Bên cạnh đó, Ly còn tham gia và đạt giải trong các hoạt động ngoại khóa, có thể kể đến giải ba giải Bóng chuyền trẻ TPHCM, giải nhất bóng chuyền Gò Vấp.

Bí quyết học tập của cô gái không nằm ở việc học ngày đêm, mà là sự cân bằng.

"Mọi người cứ học hết sức mình là được, nhưng phải vừa học vừa chơi. Phải thoải mái tinh thần mới dễ tập trung vào việc học được", Khánh Ly chia sẻ.

Cô áp dụng nguyên tắc quản lý thời gian cụ thể: "Em phân chia thời gian rõ ràng: dành khoảng 3 buổi cho việc tập thể thao, tối học ở nhà, sáng đi học. Em cũng dành thời gian nghỉ ngơi và hạn chế sử dụng điện thoại".

Với đam mê tìm hiểu về con người và xã hội, Ly chọn ngành Xã hội học.

Khánh Ly (cầm bóng) trong đội hình bóng chuyền trẻ (Ảnh: NVCC).

"Em thấy ngành này có tiềm năng phát triển lâu dài và phù hợp với em. Em ấp ủ dự định tương lai là trở thành một nhà xã hội học hoặc tâm lý học", cô nói.

Khép lại câu chuyện, Khánh Ly không quên gửi lời tri ân đến nơi đã nâng đỡ mình: "Ngôi trường GDNN - GDTX quận 12 của em không khác gì trường THPT cả, đều dạy học theo chương trình của Bộ GD&ĐT rất nghiêm túc. Thầy cô luôn ủng hộ học sinh".

Cô đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã giảng dạy và chủ nhiệm.

“Em cảm ơn cô Trâm đã giới thiệu em vào đội tuyển học sinh giỏi Địa lý. Đặc biệt nhất là thầy Nam, người thầy đã hết lòng dạy cho em nhiều kiến thức, chia sẻ bí quyết học tập và định hướng cho em. Em chân thành cảm ơn thầy cô và mái nhà GDNN - GDTX quận 12".

Với thành tích thủ khoa đầu vào toàn trường, Khánh Ly đã nhận được suất học bổng giá trị từ Trường Đại học Mở TPHCM: 200% học phí năm thứ nhất và 100% học phí các năm tiếp theo.

Chia sẻ tại lễ khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, khuyên tân sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, chủ động, sáng tạo và kiên định với kế hoạch học tập của mình.

Theo ông Hà, trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, người học cần nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, luôn chủ động cập nhật, thích ứng với cái mới.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích sinh viên không ngừng trau dồi kỹ năng, tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng số, vì đó là chìa khóa để mở ra tri thức của thế giới.

"Thành công không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của nỗ lực mỗi ngày", GS.TS Nguyễn Minh Hà nhắn gửi tân sinh viên.