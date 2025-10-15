Campuchia lên tiếng vụ Mỹ truy tố ông trùm nghi đứng đầu đường dây lừa đảo

Ông Chen Zhi mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia (Ảnh: Prince Holding).

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm nay 15/10 cho biết tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào nước này.

Ông Sokhak cũng cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp.

Theo ông Sokhak, Campuchia sẽ hợp tác điều tra nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông Sokhak nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia không cáo buộc tập đoàn Prince Holding hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

"Tôi không có nhiều thông tin để bình luận về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy, nhưng trước tiên, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ khi truy tố ông ấy", người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ ngày 14/10 đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, một doanh nhân mang quốc tịch Anh - Campuchia, bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi những nạn nhân buôn người phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử mang về hàng tỷ USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông 37 tuổi này, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập Prince Holding, một tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá hiện tại.

“Tuyên bố hôm nay là một trong những đòn giáng mạnh mẽ nhất từng được thực hiện nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng trên toàn cầu", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho hay.

Theo cáo trạng, ông Chen bị cáo buộc đã chỉ đạo các hoạt động của các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng trăm nạn nhân buôn người bị giam trong các cơ sở giống nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Dưới sự đe dọa, các nạn nhân buôn người bị buộc phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo nhằm tạo dựng lòng tin với người khác rồi chiếm tài sản của họ. Những âm mưu này đã nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Các trung tâm lừa đảo trên khắp Campuchia, Myanmar và khu vực Đông Nam Á đã sử dụng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người nước ngoài đến làm việc trong các khu phức hợp được xây dựng sẵn, nơi họ bị ép buộc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến dưới hình thức đe dọa tra tấn.

Từ khoảng năm 2015, Prince Group bị cáo buộc đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia, đội lốt các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, theo các công tố viên.

Tiền thu được bị rửa sạch một phần thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group.

Theo nhà chức trách, số tiền lừa đảo đã được dùng để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, và thậm chí một bức tranh Picasso tại một nhà đấu giá ở New York.

Nếu bị kết tội âm mưu gian lận viễn thông và rửa tiền, ông Chen có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Trong một hành động phối hợp, chính quyền Anh vào ngày 14/10 đã đóng băng 19 bất động sản ở London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh có liên quan đến mạng lưới của ông Chen, bao gồm một dinh thự trị giá 12 triệu bảng ở Bắc London.