Nữ sinh điểm SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới không chọn du học

Trong lễ khai giảng mới đây tại Trường Đại học VinUni, Giáp Vũ Nam Dương, sinh viên năm thứ 4, ngành Quản trị Kinh doanh, xuất sắc tham gia thuyết trình dự án nổi bật do chính mình thực hiện.

Đặc biệt vừa qua, Dương cùng 3 sinh viên xuất sắc của trường được đến học tập 6 tháng tại Đại học Cornell (Mỹ) theo diện trao đổi quốc tế.

Đại học Cornell là một trong những trường đại học thuộc khối tinh hoa Ivy League (tên gọi của nhóm 8 trường Đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ), việc giảng dạy và học tập ở đây rất nghiêm ngặt.

Lễ khai giảng năm nay khá đặc biệt với Nam Dương bởi đây là năm cuối cùng em khoác áo sinh viên của trường.

Dương cũng là lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp sau 4 năm nhà trường tuyển sinh nên trong câu chuyện, em có chút bồi hồi khó tả.

Được biết Nam Dương sinh năm 2001, cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngoài học tập, Nam Dương còn làm MC tiếng Anh, dịch sách và lồng giọng đọc sách nói tiếng Anh.

Em có khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh lưu loát với điểm thi TOEFL 113 điểm, tương đương Ielts 8.0.

Sở hữu điểm SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới, cùng nhiều thành tích xuất sắc khác, mang lại cho Dương các học bổng ở Mỹ.

Nữ sinh này từng nhận được 5 học bổng giá trị từ các trường tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm học bổng 90% từ đại học VinUni, học bổng và hỗ trợ tài chính 80% từ các trường đại học Mount Holyoke College, Hobart and William Smith Colleges, Bennington College và 35% từ đại học St. John's College.

Trong khi các học sinh khác đều lựa chọn du học, điều bất ngờ Nam Dương chọn học đại học trong nước.

"Năm đấy nhận được học bổng du học Mỹ nhưng em lựa chọn học trong nước bởi suy nghĩ, nếu đã đạt được học bổng ấy, bạn có thể còn nhiều cơ hội khác để ra nước ngoài sau này.

Việc du học không khó nhưng được góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của nhà trường, là một trong những viên gạch đầu tiên đặt nền móng xây dựng nên văn hóa học tập ở trường đại học tinh hoa trong nước, là cơ hội không thể lặp lại. Với suy nghĩ như vậy, em quyết định ở lại học tập trong nước", Nam Dương nói.

Không chỉ là một nữ sinh có thành tích học tập đáng nể, Nam Dương còn là một cô gái năng động với những hoạt động ngoại khóa.

Hiện tại, nữ sinh 21 tuổi là Tổng biên tập của VinMagazine. Cô cho rằng, tuy mọi người đều công nhận người trẻ là tương lai của đất nước nhưng những góc nhìn của các bạn sinh viên như cô vẫn rất hiếm khi được xuất hiện trên truyền thông chính thống.

Vì vậy, Dương và những người bạn của cô đang nỗ lực tạo ra một sân khấu trẻ, nơi các bạn sinh viên có thể tự do nói lên quan điểm của bản thân, đấu tranh cho những thứ họ thấy quan trọng - bước đầu tiên những bạn trẻ muốn làm chủ tương lai, thay đổi xã hội cần phải làm.

Học tập và hoạt động sôi nổi, hết mình, Nam Dương cũng không tránh khỏi tình trạng "quá tải", kiệt sức.

Tuy nhiên, sau những áp lực đó, hiện tại nữ sinh này đã biết điều chỉnh cuộc sống của bản thân để luôn giữ được năng lượng tích cực.

"Em mong muốn thời gian năm cuối này có thể truyền tải những kinh nghiệm học tập và hoạt động ngoại khóa đến với các sinh viên khóa sau trong trường.

Và may mắn vừa qua, em là một trong 4 sinh viên thuộc diện trao đổi quốc tế, đến học tập tại Đại học Cornell.

Với em, đây là điều kỳ diệu không thể tin nổi bởi sau hành trình phấn đấu, mình có cơ hội được học tập ở ngôi trường đại học thuộc khối tinh hoa Ivy League", Nam Dương chia sẻ.

Đại học Cornell dạy em bước ra khỏi vùng an toàn (Ảnh: NVCC).

"Ngày đầu tiên sang Đại học Cornell em bị sốc. Đầu tiên đơn giản "sốc" vì thời tiết, lúc đó Việt Nam đang nắng ấm nhưng ở ngôi trường mới này, mỗi hơi thở chúng em phả ra, dường như có thể đóng băng ngay", Nam Dương cho hay.

Thứ hai là khó khăn khi em cùng các bạn hòa nhập với môi trường học mới giữa chừng. "Tuần đầu tiên mọi thứ với em thật khó khăn. Em đi ăn một mình, học một mình và dường như không có bạn bởi ở đây, dường như không ai quan tâm tới bạn là ai, đã từng có thành tích như thế nào.

Em tự nhủ, thế này không được rồi, mình phải tự thay đổi thôi. Gần như lúc này em không nghĩ tới xấu hổ là gì và bắt đầu làm quen, tự tạo ra tất cả các mối quan hệ - điều mà từ trước đến nay em vốn ít khi làm khi còn học trong nước.

Em chủ động liên lạc với các giáo sư, những người từ trước đến nay mình chưa từng tiếp xúc bao giờ; chủ động làm quen và kết bạn với các sinh viên cùng lớp… Cornell đã dạy em bước ra khỏi vùng an toàn như thế", Nam Dương nhớ lại.

Chia sẻ về những điều học được ở ngôi trường danh giá này, Nam Dương cho biết, mặc dù có 6 tháng nhưng em học được rất nhiều điều, về cách thức, văn hóa học tập.

Em được học về Blockchain và AI, được học cách tổ chức một số dự án mang tầm quốc tế...

Nữ sinh cho biết, sau khi kết thúc khóa học trao đổi, em và 3 bạn nữa, một người một màu sắc riêng nhưng đều có những lời mời công việc hấp dẫn sau khi tốt nghiệp.

"Bản thân em đang làm việc cho một công ty giải trí và Blockchain của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, em sẽ vừa học vừa làm để ra nước ngoài học sau đại học", Nam Dương nói.

Đại học Cornell được thành lập năm 1865 tại Ithaca New York. Cornell xếp thứ 14 trong phiên bản 2018 của bảng xếp hạng QS World University Rankings và thứ 19 trong phiên bản 2019 của bảng xếp hạng Đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education. Trường đại học xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Mỹ theo U.S. News & World Report 2019 và thứ 10 toàn cầu trong bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới theo Academic Ranking of World Universities năm 2018.

Năm 2021, VinUni có thể nhận sinh viên của Cornell sang học tại Việt Nam. Ngược lại, sinh viên VinUni cũng được Cornell tiếp nhận theo tỷ lệ 1:1. Chương trình được hai bên song phương công nhận, ghi nhận chất lượng và tín chỉ tương ứng.