Phường kêu gọi “đổi” hoa khai giảng lấy quà cho học sinh nghèo

Ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc hưởng ứng các hoạt động chào mừng khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn.

UBND phường thống nhất chỉ đạo các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường học xuống cấp sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh (Ảnh: Hoài Sơn).

Thay vào đó, địa phương đã có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân với mong muốn nhận được sự quan tâm sự nghiệp giáo dục của phường bằng những hình thức thiết thực.

Những đóng góp có thể là sách cho thư viện, học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ hạng mục vui chơi, thể dục thể thao; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng…

Ông Nguyễn Văn Hiệu cho hay phường có 9 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với 5.000 học sinh.

Nhiều trường trên địa bàn vẫn thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã hư hỏng chưa thể khắc phục do thiếu kinh phí, trong khi ở các khu vực nông thôn vẫn còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ.

Theo ông Hiệu, với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu - Chung tay vì sự nghiệp trồng người” mong muốn các trường không nhận hoa chúc mừng, vì hoa sẽ nhanh chóng tàn, gây lãng phí. Thay vào đó, các món quà thiết thực sẽ là sự động viên và chính học sinh là người được thụ hưởng những nguồn lực này.