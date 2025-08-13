Học sinh công lập Khánh Hoà mặc chung một đồng phục truyền thống

Ngày 13/8, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị này đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025-2026.

Sở này yêu cầu các trường trong toàn tỉnh (trừ trường ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu; không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Khánh Hòa yêu cầu các trường không may đồng phục riêng (Ảnh minh họa: Đức Thảo).

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 510 trường phổ thông (lớp 1-12), tổng khoảng 440.000 học sinh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo việc đơn vị ra văn bản trên nhằm giảm gánh nặng tài chính bất hợp lý cho phụ huynh học sinh trong dịp đầu năm học.

“Ví dụ, gia đình có 2 anh em, anh học trường A, em học trường B. Nếu đồng phục của anh năm trước còn mới, gia đình không có điều kiện mua mới, em có thể mặc lại để đi học ở trường B. Chứ mỗi trường một kiểu, gia đình không có điều kiện mà phải may mới liên tục như vậy là rất vất vả”, ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cũng cho hay, đối với các trường tại tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã tổ chức may đồng phục riêng vẫn tiếp tục được thực hiện.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cũng nêu rõ, đối với học sinh nữ các trường trung học phổ thông chỉ mặc áo dài vào một số ngày nhất định như thứ hai, ngày lễ và các ngày sinh hoạt truyền thống của ngành.

Đối với trang phục thể dục, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì phải bảo đảm ổn định kiểu dáng lâu dài trong nhiều năm. Học sinh có thể đi giày hoặc dép có quai sau, không bắt buộc phải thực hiện đồng loạt.

Bên cạnh đó, sở yêu cầu không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục chỉ thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán khoản thu trong nhà trường không dùng tiền mặt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

"Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước giám đốc sở về những nội dung trên trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu để sai phạm", văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nêu.