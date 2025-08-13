Hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT về lễ khai giảng “chưa từng có”

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các UBND tỉnh, thành phố, phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới trùng với thời gian Bộ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia lúc 8h-9h30 ngày 5/9.

Các cơ sở giáo dục và nhà trường nếu có hoạt động trong ngày khai giảng, nên tổ chức gọn nhẹ, hoàn thành trước 8h ngày 5/9.

Sau 8h, các nhà trường, cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình của Bộ GD&ĐT phát trực tiếp trên kênh VTV.

Học sinh Hà Nội trong ngày khai trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị kết nối trực tuyến hoặc qua kênh VTV1, phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định; có phương án phù hợp với điều kiện thời tiết và an toàn.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có văn bản thông báo về lễ khai giảng đặc biệt năm nay. Cụ thể, lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào 8h ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.

Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Học sinh Hà Nội trong tà áo dài (Ảnh: Mạnh Quân).

Những năm trước, các trường đại học, cao đẳng thường chủ động tổ chức lễ khai giảng vào thời gian riêng. Tuy nhiên, năm nay, sự đồng loạt này không chỉ thể hiện sự thống nhất, quyết tâm của toàn ngành mà còn tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước sẽ cùng nhau đón chào năm học mới trong một ngày, tạo nên một bức tranh giáo dục đầy hứng khởi và tươi mới.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Năm học này, ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia.