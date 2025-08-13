Sau phúc khảo, 150 bài thi ngữ văn ở Khánh Hòa được nâng điểm

Ngày 13/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị đã ban hành văn bản thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi năm 2025 có 346 bài thi môn ngữ văn của thí sinh trên địa bàn tỉnh đề nghị phúc khảo. Kết quả, 196 bài giữ nguyên điểm, 150 bài được tăng điểm (chiếm hơn 43%), trong đó 148 bài tăng 0,25 điểm, 1 bài tăng 0,5 điểm và 1 bài tăng 0,75 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Đức Thảo).

Cũng theo thông báo, toàn bộ các bài thi/môn thi trắc nghiệm giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, đối với thí sinh có kết quả thay đổi điểm, đơn vị sẽ cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi và đề nghị các trường cử người có trách nhiệm đến phòng quản lý chất lượng nhận. Đồng thời, các đơn vị phải thông báo rộng rãi để phụ huynh và thí sinh biết, thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi cũ trước khi cấp giấy mới.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà, năm 2025 toàn tỉnh có hơn 14.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,71%, điểm bình quân các bài thi là 5,9.