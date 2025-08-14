Nhà Trắng công bố lịch trình Tổng thống Trump tại thượng đỉnh Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về kế hoạch thượng đỉnh Nga - Mỹ vào cuối tuần này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp riêng trước khi họp báo chung tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska.

“Vì vậy, vào sáng mai, Tổng thống sẽ rời Nhà Trắng từ sớm để đến căn cứ quân sự liên hợp tại Anchorage, Alaska, nơi ông sẽ tham dự cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin, tiếp đó là bữa trưa song phương với các phái đoàn của cả 2 nước, và sau đó là một cuộc họp báo”, bà Leavitt nói với Fox News. Bà Leavitt khẳng định các phóng viên sẽ có thể đặt câu hỏi cho cả 2 nhà lãnh đạo.

Bà nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Trump “ngồi xuống với Tổng thống Nga và xem có thể đạt được tiến triển gì để thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và khôi phục hòa bình”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ có rất nhiều công cụ để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tổng thống có nhiều công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết, nhưng ông luôn nói rằng ngoại giao và đàm phán là phương cách chính để chấm dứt cuộc chiến này”, bà Leavitt cho biết.

Theo bà, Tổng thống Trump có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và “nhiều biện pháp khác” đối với Moscow, nhưng ông không muốn sử dụng chúng và sẽ chỉ thực hiện những bước đi này nếu buộc phải làm như vậy.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Điện Kremlin công bố kế hoạch chương trình nghị sự cho cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ vào ngày mai.

Theo đó, cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 theo giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo sẽ có những phát biểu ngắn trước khi bước vào hội đàm. “Dự kiến ngay khi bắt đầu cuộc gặp, mỗi tổng thống sẽ nói đôi lời, như thông lệ tại các cuộc đàm phán quốc tế”, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, nhưng các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những vấn đề khác.

"Những nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, nổi bật nhất sẽ được đề cập. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế. Tôi xin lưu ý rằng hợp tác này có tiềm năng to lớn và, đáng tiếc, vẫn chưa được khai thác”, ông Ushakov nói.

“Cuộc trao đổi này sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp giữa hai người, đương nhiên có sự tham gia của các thông dịch viên", ông Ushakov cho hay.

Sau phần trao đổi riêng, ông Putin và ông Trump sẽ tiếp tục thảo luận “trong bữa trưa làm việc”.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn sẽ gồm 5 người mỗi bên. Thành phần phái đoàn Nga đã được xác định, gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa công bố thành phần phái đoàn.

Sau đó, ông Putin và ông Trump sẽ tổ chức họp báo chung cho giới truyền thông “để tổng kết kết quả các cuộc đàm phán”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã sẵn sàng hội đàm, tuy nhiên, ở thời điểm này chưa thể nói điều gì về kết quả hội đàm.

Theo RIA Novosti, một máy bay chở các phóng viên Nga hôm nay đã đến Alaska để chuẩn bị đưa tin về sự kiện.