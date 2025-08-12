Lễ khai giảng đặc biệt và lịch nghỉ lễ 2/9 của học sinh Hà Nội

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay (12/8), lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ thực hiện lễ khai giảng đúng quy định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với thực tế địa phương.

Cũng theo quan điểm của lãnh đạo Sở GD&ĐT, lễ khai giảng là ngày hội đưa trẻ đến trường. Đây là ngày đầu tiên, học sinh các lớp đầu cấp gặp gỡ, làm quen thầy cô, trường lớp nên cần thiết phải đến trường.

"Các em có thể cùng thầy cô dự lễ khai giảng ở trường trước thời gian truyền hình trực tiếp hoặc theo dõi thông qua màn chiếu. Điều này cần cân nhắc và tính toán, sau đó Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có hướng dẫn cụ thể đến các trường cho lễ khai giảng đặc biệt này", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Học sinh dự khai giảng năm học mới tại TPHCM năm ngoái (Ảnh: Hải Long).

Về lịch nghỉ lễ, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, được nghỉ liên tiếp 4 ngày, bắt đầu từ ngày 30/8 (thứ bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ ba).

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ thực tế của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch về lễ khai giảng năm học 2025-2026. Cụ thể, lễ khai giảng năm nay rất khác biệt, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào lúc 8h ngày 5/9.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Những năm trước, các trường đại học, cao đẳng thường tổ chức khai giảng vào thời gian riêng (Ảnh: Nam Anh).

Những năm trước, các trường đại học, cao đẳng thường chủ động tổ chức lễ khai giảng vào thời gian riêng. Tuy nhiên, năm nay, sự đồng loạt này không chỉ thể hiện sự thống nhất, quyết tâm của toàn ngành mà còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Hàng triệu học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước sẽ cùng nhau đón chào năm học mới trong một ngày, tạo nên một bức tranh giáo dục đầy hứng khởi và tươi mới.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Năm học này, ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia giáo dục trong nhà trường.