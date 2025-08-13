Xác minh thông tin thầy giáo đến tận nhà tát vào mặt nam sinh

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là thầy giáo đang giảng dạy tại Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe máy đến nhà một học sinh và có hành động tát nhiều lần vào mặt em này.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại nhà của một nam sinh đang theo học tại Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh ghi lại cảnh thầy giáo và nam sinh bị đánh ở ngoài sân nhà (Ảnh cắt từ clip: Beat 36 Thanh Hóa).

Sáng 13/8, lãnh đạo UBND xã Tây Đô cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo xã, sự việc xảy ra cách đây đã vài ngày, thầy giáo và nam sinh có quan hệ họ hàng. Vụ việc bắt nguồn từ một phát ngôn thiếu chuẩn mực của nam sinh đối với thầy giáo.

“Chúng tôi đã cử Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Hinh đến nhà thăm hỏi, động viên học sinh. Đồng thời, địa phương đã giao cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Hiện chúng tôi chưa nhận được đơn thư phản ánh nào từ phía gia đình học sinh”, vị lãnh đạo xã nói.