Loạt đại học công lập "chốt" học phí, cao nhất 3 tỷ đồng/khoá

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo mức học phí đối với hệ đào tạo đại học chính quy năm học 2025-2026.

Đối với sinh viên năm 1, 2, 3, mức học phí các ngành y học cổ truyền, y khoa, răng hàm mặt, dược học cùng mức 27,6 triệu đồng/học kỳ; khối các ngành cử nhân là 20,9 triệu đồng/học kỳ.

Học phí năm học 2025-2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: N.T).

Với sinh viên năm 4 các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học, học phí vẫn giữ mức 27,6 triệu đồng/học kỳ, trong khi khối các ngành cử nhân là 20,025 triệu đồng/học kỳ.

Từ năm thứ 5 trở đi, học phí các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học giảm còn 17,525 triệu đồng/học kỳ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo đặc thù, học phí có sự chênh lệch lớn. Trong đó, ngành y Việt - Đức là 115 triệu đồng/học kỳ.

Sinh viên thuộc đối tượng đào tạo theo địa chỉ có mức 42,35 triệu đồng/học kỳ đối với ngành y đa khoa và 30,25 triệu đồng/học kỳ đối với khối các ngành cử nhân.

Sinh viên thuộc đối tượng học theo chế độ cử tuyển (Lào, Campuchia) có mức học phí 30,625 triệu đồng/học kỳ.

Học phí năm học 2025-2026 của Trường Đại học Y dược TPHCM chia làm hai nhóm.

Đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí có hai mức là 31,1 triệu đồng/năm học, áp dụng cho các ngành bác sĩ đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng, y học cổ truyền, dược sĩ.

Còn các ngành cử nhân khoa điều dưỡng kỹ thuật y học, phục hình răng, y tế công cộng, dinh dưỡng có học phí 26,3 triệu đồng/năm học.

Nhóm thứ hai là với sinh viên trúng tuyển và nhập học từ năm 2020 trở về sau, mức học phí dao động từ 30 đến 84,7 triệu đồng/năm học.

Trong đó, ngành có mức học phí cao nhất là răng hàm mặt với 84,7 triệu đồng/năm học, kế đến là y khoa với 82,2 triệu đồng. Ngành có mức học phí thấp nhất là ngành học mới về công tác xã hội.

Năm học 2025-2026, học phí tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng (Ảnh: Hoài Nam).

Tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), mức học phí năm học 2025-2026 dự kiến cao nhất ở ngành y khoa là 70 triệu đồng/năm; ngành răng hàm mặt 62,2 triệu đồng/năm; y học cổ truyền và ngành dược học sẽ thu ở mức 55,2 triệu đồng/năm, riêng ngành điều dưỡng là 41,8 triệu đồng/năm học.

Theo công bố học phí của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm học 2025- 2026 và 2 năm học tiếp theo, mức học phí áp dụng theo 3 chương trình.

Học phí trung bình dự kiến chương trình tiêu chuẩn năm học 2025-2026 là 30 triệu đồng, tăng thêm 1,5 triệu đồng vào năm học 2026-2027 và 3 triệu đồng vào năm 2027- 2028.

Với chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh, học phí năm học 2025-2026, 2026-2027 khoảng 80 triệu đồng/năm và tăng lên 84 triệu đồng vào năm học 2027- 2028.

Với chương trình định hướng Nhật Bản, học phí năm học 2025-2026, 2026-2027 khoảng 60 triệu đồng/năm và tăng lên 63 triệu đồng vào năm học 2027-2028.

Học phí năm học 2025-2026 của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) trừ chương trình chuẩn quốc tế giữ nguyên mức 60 triệu đồng/năm, còn các ngành khác tiếp tục tăng học phí so với năm trước.

Cụ thể: Nhóm 1 gồm các ngành tôn giáo học, triết học, địa lý học, lịch sử, thông tin - thư viện; lưu trữ học; ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Italia; ngôn ngữ Nga có mức học phí 16.652.000 đồng/năm (năm 2024 là 14,3 triệu đồng).

Nhóm 2 gồm các ngành xã hội học, ngôn ngữ học, nghệ thuật học, văn hóa học, quản lý thông tin, Việt Nam học (đối tượng người Việt Nam), nhân học, quản trị văn phòng, công tác xã hội, quốc tế học, đô thị học, quản lý giáo dục, văn học, tâm lý học giáo dục, giáo dục học, Đông phương học, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Pháp có mức học phí 24.255.000 đồng/năm (năm 2024, các nhóm ngành này có học phí 21.780.000 triệu đồng).

Nhóm 3 gồm các ngành tâm lý học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, truyền thông đa phương tiện, báo chí, quan hệ quốc tế, Nhật Bản học, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc học, Kinh doanh thương mại Hàn Quốc có mức học phí 29.843.000 đồng/năm.

Ngành Việt Nam học (đối tượng người nước ngoài) tăng từ 66 triệu đồng/năm vào năm 2024 lên 72,6 triệu đồng/năm.

Nhà trường cũng thông báo, học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không vượt quá 15% so với năm trước.

Đến nay, ngành có mức học phí cao nhất cả nước thuộc về đào tạo phi công tại Học viện Hàng không Việt Nam với chi phí lên đến 3 tỷ đồng/khoá.

Ngành đào tạo phi công tại Học viện Hàng không Việt Nam có chi phí 3 tỷ đồng (Ảnh: T.H).

Chuyên ngành đào tạo phi công chỉ dành cho đối tượng sinh viên đã trúng tuyển và tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành quản lý và khai thác bay.

Chi phí đào tạo 3 tỷ đồng nói trên cho 4 chương trình. Cụ thể, 3 chương trình học trong nước gồm chương trình huấn luyện PPL (60 giờ bay) trong thời gian 4 tháng có học phí 570 triệu đồng, chương trình huấn luyện lý thuyết ATP học trong 6 tháng học phí 160 triệu đồng, chương trình huấn luyện MCC, JET FAM học trong 1 tháng có mức học phí 215 triệu đồng.

Một chương trình học ở nước ngoài là huấn luyện bay CPL & IR-ME đào tạo trong thời gian từ 6 đến 12 tháng, có mức học phí từ 60.000 USD đến 80.000 USD (khoảng hơn 1,5 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng).

Mức học phí của các ngành đào tạo khác trong năm học 2025-2026 của học viện này với chương trình học bằng tiếng Việt của ngành quản lý hoạt động bay và kỹ thuật hàng không: 18,5 triệu đồng/học kỳ (15 tín chỉ).

Chuyên ngành quản trị dịch vụ thương mại hàng không: Nếu sinh viên học chứng chỉ nhân viên hàng không về phục vụ mặt đất sẽ thu thêm 15 triệu đồng/khoá; nếu sinh viên học chứng chỉ nhân viên hàng không về tiếp viên hàng không sẽ thu thêm 45 triệu đồng/toàn khoá.

Các ngành còn lại, học phí 15,5 triệu đồng/học kỳ.