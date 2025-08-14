Sinh viên khởi nghiệp lĩnh vực nào để dễ thành công?

Nội dung trên được nhiều chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, do Trường ĐH Điện lực phối hợp tổ chức ngày 14/8, tại Hà Nội.

Với thông điệp, kiến thức - định hướng - hành động, các chuyên gia đưa ra bức tranh thực tế về thị trường lao động hôm nay - nơi bằng cấp chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là tư duy phản biện, khả năng học liên ngành, thái độ cầu tiến và kỹ năng thích ứng với thay đổi.

Từ câu chuyện thực tế của những người đi trước, những người đã từng lạc hướng, từng loay hoay nhưng sau cùng đã tìm ra cách để nâng cấp hành trình nghề nghiệp của chính mình, sinh viên thấy thành công không đến từ việc chọn đúng ngành từ đầu, mà đến từ việc biết cách học đúng, làm đúng và kiên trì đi đúng hướng.

Tọa đàm cũng là cơ hội để sinh viên trả lời câu hỏi quan trọng: có AI rồi, các em làm sao để nổi bật giữa đám đông?

Sinh viên đặt câu hỏi với chuyên gia (Ảnh: Tuấn Sơn).

Bài học từ những lần thất bại

Mở đầu buổi tọa đàm, Thạc sĩ Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Điện lực, đặt ra vấn đề “thay đổi hay là chết”? Theo chuyên gia này, tiêu đề này hoàn toàn không tiêu cực mà rất mang tính thời sự. Thay vì ngồi yên chờ chết trong thời đại 4.0, chúng ta nên thay đổi bản thân để bắt kịp thời đại, đặc biệt là sinh viên - lực lượng lao động trẻ sắp ra trường.

Theo ông Tuấn, chưa bao giờ cơ hội tìm kiếm công việc của sinh viên dễ như hiện nay.

“Thời chúng tôi, sinh viên phải lục tung các trang tuyển dụng trên mạng, tự rải CV (hồ sơ online) nhưng hiện nay doanh nghiệp đến tận trường để tìm nhân lực. Điều quan trọng, các em có định vị được bản thân, biết mình cần gì để đeo đuổi hay không”, ông Tuấn nói.

Cũng theo chuyên gia này, hiện nhiều sinh viên lựa chọn khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp, người người khởi nghiệp nhưng không phải ai cũng thành công. Quan trọng các em có dám làm, dám đối đầu để sau mỗi thất bại để rút ra được bài học kinh nghiệm?

“Tôi có một sinh viên đã khởi nghiệp thành công ngay khi vừa ra trường. Em kiếm được cả trăm tỷ đồng, đi xe sang, nhờ chuỗi phòng tập gym.

Sau 3 năm kinh doanh thành công, tôi khuyên em nên tạm dừng để đi học về quản lý tài chính, kiến thức kinh doanh và luật, thuế…

Bẵng đi vài năm sau gặp lại, em đi xe máy gặp tôi. Hóa ra cậu ấy không đi học như tôi khuyên mà ôm tiền đầu tư bất động sản và kinh doanh một số hình thức khác nhưng đều thất bại.

Sở dĩ tôi đưa ra câu chuyện này để thấy rằng, khởi nghiệp sớm là tốt. Khởi nghiệp không tránh khỏi thất bại, bản thân tôi cũng qua nhiều lần thất bại nhưng trước hết, các em nên khởi nghiệp khi đã ra trường, đã tích lũy kha khá vốn liếng kiến thức, mối quan hệ…, để đi đường dài bền vững hơn”, ông Tuấn nói.

Tiến sĩ kinh doanh Nguyễn Tuấn Quỳnh (Ảnh: Tuấn Sơn).

Tiến sĩ kinh doanh Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho hay, ông từng có rất nhiều giải thưởng từ hồi sinh viên, kết quả học tập cũng rất tốt nhưng từng “vào đời” từ việc rót nước pha trà, đi mua cơm...

“Lúc ấy tôi tâm sự với bạn gái vì rất thất vọng: “tại sao mình phải làm những việc đó”? Rút cục tôi vẫn chọn quay trở lại làm tại công ty, không bỏ cuộc như lời khuyên của bạn gái.

Sau 6 tháng, tôi được đưa lên vị trí cao hơn. Bài học rút ra, chúng ta đừng coi thường những việc nhỏ, không ai giao cho bạn việc lớn nếu không làm tốt những việc nhỏ.

Tôi không thích kế toán nhưng cũng từng làm kế toán trong hai năm. Những công việc đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm. Tôi luôn tâm niệm, mình không phải người giỏi nhất nên phải nỗ lực để làm việc tốt nhất có thể”, ông Quỳnh chia sẻ.

Chưa tốt nghiệp không cản trở con đường khởi nghiệp

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, việc sinh viên chưa tốt nghiệp đại học không phải là cản trở việc các em khởi nghiệp. “Ngoài quản lý cấp trung cần yêu cầu kinh nghiệm, các vị trí khác dưới cấp này, các em sinh viên đều có thể nộp hồ sơ ứng tuyển.

Nhiều người bạn của tôi đi làm từ khi chưa tốt nghiệp nhưng hiện ở những vị trí lãnh đạo rất cao cả trong nhà nước và ở doanh nghiệp. Nói vậy để các em thấy, con đường nghề nghiệp đang rất rộng mở, không hề khó khăn”, ông Quỳnh cho hay.

Ông Lê Công Minh phát biểu tại toạ đàm (Ảnh: Tuấn Sơn).

Cũng theo chuyên gia này, để thu hút nhà tuyển dụng, trước hết quan trọng là điểm học tập và điểm số của môn chuyên ngành. Ngoài ra, các em cần ngoại ngữ, mối quan hệ, trải nghiệm cuộc sống và cuối cùng là sức khỏe và ngoại hình.

Trả lời câu hỏi của sinh viên cho rằng, làm sao để các em có thể tạo ra giá trị của bản thân khi vừa ra trường? ông Quỳnh cho rằng, nếu các em không thể có được tất cả, hãy tự tạo giá trị cần thiết của bản thân với người bạn muốn.

“Điều tôi nói ra, tương tự câu chuyện thời đại học khi một nam sinh vừa xấu vừa đen trong lớp tôi, có thể tán được cô gái xinh đẹp học giỏi vì bạn ấy biết “đánh” vào sở thích bóng đá của cô gái”, ông Quỳnh dí dỏm tâm sự.

Cũng dưới góc nhìn này, ông Lê Công Minh, Giám đốc Ngân hàng số ABBank, từng là chuyên viên tại hội sở ngân hàng Techcombank từ năm 2 đại học…, cho biết, không nhất thiết sinh viên cứ chờ ra trường mới đi làm.

Chuyên gia này cho hay, mình từng thực tập ở ngân hàng từ năm nhất đại học khi đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

“Tôi nói với nhà tuyển dụng: Em tự tin mình là người nói tiếng Anh tốt nhất ở đây, em có kiến thức tin học và thực hành trên Excel rất tốt.

Sau 6 tháng làm việc không lương, tôi được nhận làm nhân viên chính thức và trở thành nhân sự trẻ nhất ngân hàng này thời điểm đó”, ông Minh cho hay.

Theo ông Minh, đây không phải lúc tranh cãi ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn hay kỹ năng quan trọng hơn với sinh viên ra trường bởi đấy là yêu cầu cần có với sinh viên sau khi ra trường. Quan trọng ngoài những thứ trên, các em phải biết lựa chọn theo đuổi những nghề nghiệp mà mình yêu thích.

Từ yêu thích, cho dù thất bại các em cũng kiên trì vượt qua. Đồng thời, ngoài kiến thức nhà trường, các em hãy trang bị thêm được cho mình những gì nhằm nâng cao giá trị bản thân mới dễ thành công và câu chuyện của ông là một ví dụ.