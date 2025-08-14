Điểm chuẩn ngành luật kinh tế cạnh tranh khốc liệt, 9 điểm/môn vẫn rớt

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Tiến Xuân UEL).

Ở nhóm trường top đầu, Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn là “điểm nóng” với tổ hợp C00 từng đạt mức điểm chuẩn 29,5 điểm vào (năm 2022), giảm xuống 27,36 điểm (năm 2023) rồi vươn lại 28,85 điểm (năm 2024). Với số điểm chuẩn này, các thí sinh phải đạt từ 9,12-9,83 điểm/môn mới đậu.

Học viện Ngân hàng cũng thể hiện sức cạnh tranh khi mức trúng tuyển từ 28,05 điểm (năm 2022) tụt xuống 26,05 điểm (năm 2023) nhưng bất ngờ tăng mạnh lên 28,13 điểm (năm 2024), lọt nhóm cao nhất cả nước.

Đại học Kinh tế Quốc dân tuy biến động nhẹ hơn nhưng vẫn giữ mức cao, từ 27 điểm (năm 2022) xuống 26,85 điểm (năm 2023) và trở lại 27,05 điểm (năm 2024), tương đương yêu cầu trung bình khoảng 9 điểm/môn.

Một số trường có sự tăng trưởng rõ rệt như Trường Đại học Thăng Long, từ 23,47 điểm (năm 2023) lên 25,8 điểm (năm 2024), hay Trường Đại học Thủy Lợi dao động quanh mốc 26 điểm, tăng từ 25,5 (năm 2023) lên 26,62 (năm 2024).

Tại khu vực phía nam, điểm chuẩn ngành học này tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lại có biến động lớn khi từ 27 điểm (năm 2022) giảm xuống 23,75 (năm 2023) rồi bật lên 26 điểm (năm 2024).

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Kinh tế TPHCM giữ sự ổn định quanh 26-26,7 điểm, cũng cho thấy mức cạnh tranh cao.

Điểm chuẩn ngành luật kinh tế của một số trường 3 năm gần đây (Tổng hợp: Khánh Ly)

Ngoài ra, một số đơn vị mới tuyển sinh ngành luật kinh tế cũng gây chú ý. Trường Đại học Kiểm sát năm 2024 công bố điểm chuẩn 26,86 điểm ngay trong lần đầu tuyển sinh.

Đại học Cần Thơ cũng ghi dấu ấn với mức 26,85 điểm, khá cao so với mặt bằng khu vực. Ở nhóm trường có điểm chuẩn thấp hơn, Trường Đại học Thương Mại duy trì quanh 25,8-25,9 điểm suốt ba năm, tạo cơ hội cho thí sinh.

Nhìn chung, điểm chuẩn ngành luật kinh tế giai đoạn 2022–2024 thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Một số trường duy trì mức trên 28 điểm, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt và sức hút mạnh mẽ, nhiều trường ổn định ở 25-26 điểm và một số trường có điểm chuẩn giao động từ 15-24 điểm, giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có học lực khá.

Khánh Ly