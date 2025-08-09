“Bóng hồng” duy nhất Olympic sinh học 2025 nuôi giấc mơ làm bác sĩ

Với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương đồng, đoàn Olympic Sinh học Quốc tế 2025 (IBO 2025) Việt Nam xuất sắc lọt top 10 đội tuyển có điểm số cao nhất trong số hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự năm nay.

Giỏi học thuật, mê thể thao.

Kỳ thi IBO 2025 tổ chức tại Philippines. Cuộc thi được đánh giá là kỳ thi quốc tế toàn diện, hàng đầu về môn sinh học cấp THPT trên toàn thế giới.

Trong đoàn dự thi IBO của Việt Nam năm nay, Lê Hoàng Kiều Anh, học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam là “bóng hồng” duy nhất.

IBO 2025 gồm phần thi lý thuyết với 2 bài thi, mỗi bài 180 phút và thi thực hành với 4 phòng thi thí nghiệm, mỗi phòng thi 90 phút.

Bốn phòng thi thực hành gồm: Y sinh học; sinh học phân tử và tế bào; sinh thái và hệ thống học; vi sinh vật học. Thực tế bài thi thực hành năm nay diễn ra liên tục trong 12 giờ, từ 12h 30 phút ngày hôm trước tới 00h 30 phút ngày hôm sau.

Chia sẻ về Kiều Anh, cô Bùi Thị Thu Hà, lãnh đội Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, phụ trách đội tuyển Olympic sinh học thành phố Hà Nội năm 2025, cho biết, cô đã đồng hành cùng nữ sinh này trong hơn một năm.

Kiều Anh có thành tích học tập xuất sắc, sở hữu nhiều huy chương danh giá (Ảnh: NVCC).

Trong suốt thời gian đồng hành cô thấy, Kiều Anh rất nỗ lực và quyết tâm. Ở trường, em có thành tích học tập xuất sắc khi học rất đều các môn, các cuộc thi tại Việt Nam và khu vực em đều đạt kết quả tốt. Hai năm liền Kiều Anh là học sinh tiêu biểu Thủ đô.

Năm học 2024–2025, Kiều Anh đoạt giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia môn sinh học; giải Nhì năm 2023-2024; năm 2023-2024, đoạt giải giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn sinh học; Huy chương Vàng USABO Open 2025 khu vực châu Á và Huy chương Đồng năm 2024.

Năm 2025, Kiều Anh đoạt giải Nhất Olympic sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Vàng Olympic Trường Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội môn sinh học; Huy chương Vàng INNOVERSE 2023 – cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế.

Đặc biệt, Kiều Anh sở hữu IELTS 8.0 và SAT 1.570/1.600. Ngoài các kỳ thi học thuật, Kiều Anh còn tham gia nhóm nghiên cứu khoa học về các đề tài y học, và đặc biệt được ghi nhận trong một báo cáo khoa học, công bố đăng trên tạp chí danh tiếng Nature vừa qua.

Không chỉ sở hữu hàng loạt huy chương và bảng thành tích học tập xuất sắc, nữ sinh còn đam thể thao. Em từng tham gia nhiều giải chạy Marathon tại Việt Nam và TP Hà Nội.

“Thông thường mỗi học sinh chỉ giỏi một lĩnh vực, thể thao hoặc học thuật. Ở đây, Kiều Anh có thể cân bằng cả hai lĩnh vực khi cả hai mảng đều rất tốt”, cô Thu Hà nhận xét.

Hành trình từ trái tim

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, Kiều Anh cho hay, mặc dù gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng em rất yêu thích và chọn môn sinh học, nuôi ước mơ làm bác sĩ.

“Bộ môn sinh học có rất nhiều phân môn khác nhau: tế bào, động vật, di truyền…, đều có liên kết và gắn bó logic chặt chẽ. Mỗi khi gỡ được nút thắt, em cảm giác như mở được một mắt xích giải quyết mọi thứ”, Kiều Anh nói.

Cũng theo nữ sinh này, nhiều bạn bè, người thân thường đặt câu hỏi: “vì sao em không lựa chọn nghề nghiệp khác thay vì chọn ngành Y với nhiều vất vả”? nữ sinh cho rằng, ngoại ngữ là công cụ nhưng đường dài nghề nghiệp sau này em phải chọn bộ môn mình rất yêu thích, đó là hành nghề Y, được khám chữa bệnh cứu người. Em cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa môn học này và đời sống con người, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và y học.

Nữ sinh cũng chia sẻ, mình từng suy nghĩ rất nhiều về việc du học. Em có nhiều cơ hội nhưng hơn tất cả là mong ước được rèn luyện học tập trong môi trường Đại học Y Hà Nội, khiến em chọn duy nhất cơ hội tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa.

Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, Kiều Anh cho biết, ngoài thời gian học tập, buổi sáng em dậy khoảng 6h để tập thể dục. Chiều tối em dành hơn một giờ đồng hồ để chơi các bộ môn thể thao.

Em không học quá khuya, thông thường khoảng 0h sẽ đi ngủ. Với các thành viên thuộc đội tuyển, ngoài học với thầy cô ở trường, các em phải tìm tài liệu trên mạng rất nhiều để tự học, Kiều Anh cũng vậy!

Kiều Anh là "bóng hồng" duy nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự IBO 2025 (Ảnh: NVCC).

Theo anh Lê Chiến, bố Kiều Anh, từ những năm đầu cấp ba, con gái anh đã nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với môn sinh học và ước mơ được mặc áo blouse , làm bác sĩ cứu người.

Cũng theo bố Kiều Anh, ngoài nỗ lực bản thân, đằng sau những thành tích ấy là sự dìu dắt của các thầy cô, đặc biệt là cô Thu Hà, lãnh đội của đội tuyển Hà Nội năm 2025.

“Cô luôn ở bên con trên mọi chặng đường, thấu hiểu, động viên và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con qua từng vòng thi, từ cấp trường, thành phố, quốc gia, đến đấu trường quốc tế.

Ở mỗi kỳ thi, cô luôn là người có mặt đứng trước cổng trường động viên từng học trò trước khi các con bước vào phòng thi. Tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2025, nơi con lần đầu tiên xa gia đình, cô lại tiếp tục đồng hành cùng con suốt 10 ngày tại nước bạn, thay mặt bố mẹ động viên, chăm lo cho con từng điều nhỏ nhất.

Khoảnh khắc con được xướng tên trên đấu trường quốc tế, chắc chắn người hồi hộp, xúc động và tự hào hơn cả chính là cô”, anh Chiến chia sẻ.