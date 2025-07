Hai học sinh Việt Nam đoạt huy chương kim cương toán quốc tế WMI 2025

Trần Lâm Đào - học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trường Tộ đạt huy chương kim cương năm nay (Ảnh: BTC).

36 học sinh Việt Nam đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT tham dự kỳ thi năm nay đều đoạt giải. Trong đó, 2 huy chương kim cương, 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 13 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích.

Trong đó, Trần Lâm Đào, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đoạt giải Champion (top 1 thế giới ở khối 6), Legend Award (3 năm liên tiếp được huy chương vàng hoặc huy chương kim cương), Cúp The Star of The World (Ngôi sao thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam; Trần Gia Minh, học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Sĩ Liên đoạt huy chương kim cương.

Học sinh Vũ Gia Khánh (áo trắng), lớp 11 Trường THPT liên cấp Vinschool the Harmony, đoạt huy chương vàng và đạt điểm cao thứ 2 của khối 11 (Ảnh: BTC).

Với 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh đã tranh tài để giành các giải thưởng, như huy chương kim cương (top 3% học sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối), huy chương vàng (top 15% học sinh đạt điểm cao nhất), huy chương bạc, huy chương đồng và giải khuyến khích.

Trước khi diễn ra vòng chung kết, các quốc gia thành viên tổ chức vòng sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh ưu tú nhất dự thi.

Đề thi vòng chung kết kỳ thi toán quốc tế WMI 2025 được đánh giá là có cấu trúc chặt chẽ, giàu tính sáng tạo, phân loại rõ ràng và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn đời sống.

Các đề thi từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, mỗi khối một đề thi riêng không chỉ kiểm tra kiến thức toán học nền tảng mà còn chú trọng rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, và ứng dụng vào các tình huống thực tiễn.

Đặc biệt, nhiều câu hỏi được lồng ghép các dữ kiện liên quan đến năm 2025 – tạo tính thời sự, kích thích sự tò mò và kết nối thực tế cho thí sinh.

Kết quả cụ thể của đội tuyển Việt Nam như sau:

Các đề thi ở cấp tiểu học được xây dựng sinh động, gần gũi với các tình huống đời sống như tính giờ đi học, chia bánh, gấp giấy, mua sắm, lịch ngày tháng..., trong khi đề ở cấp THCS và THPT lại thể hiện chiều sâu toán học qua các bài toán về hình học không gian, tổ hợp xác suất, logic suy luận, số học nâng cao và tối ưu hoá.

Sự phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và độ mở trong cách đặt vấn đề đã giúp đề thi toán quốc tế WMI 2025 không chỉ là một kỳ kiểm tra năng lực toán học mà còn là cơ hội để học sinh toàn cầu rèn luyện tư duy, sáng tạo và khả năng vận dụng toán học vào thế giới thực.

Kỳ thi toán Quốc tế WMI được đồng sáng lập bởi Chủ tịch Hiệp hội toán học Trung Quốc, và giáo sư tại Đại học California năm 2013 nhằm kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.

Kỳ thi được tổ chức luân phiên tại quốc gia như: Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản…