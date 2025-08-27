Bí quyết nữ dược sĩ BV Nhi Trung ương chinh phục học bổng Fulbright

Quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân, dược sĩ Đỗ Thùy Anh (SN 1996) muốn truyền cảm hứng học tập và theo đuổi ước mơ cho những nữ giới đã đi làm, đã lập gia đình.

Thùy Anh tốt nghiệp Dược sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019. Sau 5 năm làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cô quyết định tìm kiếm học bổng du học, nhằm nâng cao năng lực và trải nghiệm của bản thân. Cô ước mơ khi trở về, sẽ có thể cống hiến nhiều hơn trong công tác tại bệnh viện.

Hiện tại, Thùy Anh đã sang Mỹ để bắt đầu theo học chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành y tế toàn cầu tại Đại học Rutgers (bang New Jersey, Mỹ).

Ở giai đoạn cao điểm áp lực, Thùy Anh vừa viết bài luận, hoàn tất hồ sơ xin học bổng; vừa làm việc tại viện, tham gia nhiều chương trình của viện; vừa... tổ chức hôn lễ. Đã có thời điểm, cô phải chủ động "đóng băng" mọi cảm xúc để có thể vượt qua áp lực.

Đến thời điểm này, Thùy Anh nhận ra rằng để đạt được những thành tích ấn tượng, điều chúng ta cần nhất lại không phải là năng lực xuất sắc ngoại hạng, mà là sự quyết tâm bền bỉ, xác định được mục tiêu rõ ràng.

Trong quá trình học thạc sĩ tại Mỹ, Thùy Anh sẽ tập trung vào vấn đề chăm sóc y tế cho trẻ em. Cô mong muốn tìm ra các giải pháp chăm sóc y tế hiệu quả cho trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Mong muốn của Thùy Anh là khi hoàn tất việc học, cô sẽ có thêm nhiều kiến thức về các vấn đề trong chăm sóc y tế đối với nhóm bệnh nhi sơ sinh. Khi về nước, Thùy Anh hy vọng sẽ có thể tham gia những chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh tại các vùng miền còn gặp nhiều khó khăn của Việt Nam.

Từ nước mắt đến niềm tin

Nhìn lại hành trình tìm kiếm học bổng của bản thân, Thùy Anh nhận thấy có 3 yếu tố quan trọng để những ứng viên đã đi làm có thể gia tăng tỉ lệ thành công.

Trước hết, ứng viên cần có ước mơ mãnh liệt đối với việc đi du học. Thùy Anh có ước mơ du học từ khi còn nhỏ, nhưng cô cũng từng nghĩ bản thân không có đủ năng lực để du học Mỹ bằng học bổng.

Thùy Anh đã bắt đầu việc học thạc sĩ tại Đại học Rutgers (Ảnh: NVCC).

Khi thực hiện cuộc phỏng vấn với đại diện của Chương trình Học bổng Fulbright, cô đã khá xúc động khi được hỏi về nỗi lo sợ giấu kín của bản thân. Cô đã chia sẻ về nỗi sợ rằng mình “không đủ tốt, không đủ giỏi”.

Những tưởng việc nói thẳng về điểm yếu tâm lý sẽ gây bất lợi cho Thùy Anh, nhưng sau cùng kết quả thật bất ngờ.

Bên cạnh ước mơ cháy bỏng, việc có mục đích rõ ràng cũng là yếu tố rất quan trọng. Với ưu thế là một người đã đi làm, đã có trải nghiệm, có mục đích và hướng đi cụ thể trong công việc, Thùy Anh có ưu thế riêng trong quá trình tìm kiếm học bổng.

Sau cùng, sự quyết tâm là yếu tố thứ 3 giúp cô có được học bổng. Thùy Anh không ngần ngại nói về những thời điểm muốn từ bỏ việc học, thậm chí từ bỏ công việc, vì thiếu niềm tin vào bản thân. Khi chia sẻ những câu chuyện ấy, Thùy Anh cũng đồng thời cho thấy sự quyết tâm của mình trong quá trình vượt qua khó khăn, thử thách.

Trong 5 năm học tập tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Thùy Anh từng có lúc không tìm thấy cảm hứng trong việc học. Khi ra trường đi làm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cô cũng gặp không ít khó khăn, cảm thấy bị ngợp trong công việc, rơi vào tâm lý thiếu tự tin, nghi ngờ năng lực bản thân.

Nhưng khi ở vào những thời điểm khó khăn nhất, cô luôn tự hỏi: Tại sao mình từng lựa chọn bước đi trên con đường này?

Thùy Anh biết rằng cô rất yêu trẻ nhỏ, luôn mong muốn đem lại sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ nhỏ. Nhớ lại tâm niệm giản đơn đầu tiên ấy, cô lại tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập, làm việc và dần tiến bộ, trở nên vững vàng hơn cả về năng lực công tác và tâm thế trong công việc.

Bí quyết của cô khi đối diện với khó khăn, thử thách là không suy nghĩ quá nhiều ở thời điểm xuống tinh thần. Khi biết rằng mình muốn nỗ lực đi tiếp, Thùy Anh sẽ chỉ “làm, làm và làm", cố gắng hết sức mình và không đặt ra kỳ vọng lớn nào.

Bản thân cô trong quá trình tìm kiếm cơ hội du học cũng không kỳ vọng mình sẽ đạt được ước mơ, cô chỉ tự nhủ "hãy cứ thử xem sao".

“Hãy cứ làm đi”: Bí quyết vượt qua thời khắc muốn từ bỏ

Khi quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân, Thùy Anh muốn đưa lại câu chuyện chân thực nhất. Trong những năm tháng còn đi học ở trường dược, thoạt tiên, Thùy Anh chưa tìm thấy niềm đam mê lớn.

Thùy Anh theo học ngành dược để tiếp nối truyền thống trong gia đình, nhưng cô từng học theo cách... đối phó, vì không tìm được cảm hứng. Cô ra trường với tấm bằng khá.

Khi đi làm, cô mới nhận thấy những năm tháng không hết mình với việc học đã khiến cô phải “trả giá” thế nào. Thùy Anh có những khiếm khuyết về kiến thức chuyên môn và phải nỗ lực tự học rất nhiều trong quá trình đi làm.

Có những lúc, cô cảm thấy hối tiếc vì đã không cố gắng nhiều hơn khi còn đi học. Cô thừa nhận bản thân đã để cảm xúc lấn át quá nhiều, học theo cảm hứng. Nếu chăm học hơn, cô đã có thể giải quyết các vấn đề trong công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Dù vậy, Thùy Anh cũng tự nhủ "hãy cứ làm đi" mỗi khi gặp phải vấn đề. Cô vừa làm vừa tự học, củng cố lại kiến thức bằng trải nghiệm thực tế. Cô chấp nhận rằng mỗi người phù hợp với một cách học riêng. Học từ thực tế mới là cách giúp cô tiếp thu hiệu quả nhất.

Cách để Thùy Anh vượt qua những thời điểm xuống tinh thần là tự lái xe máy "đi lang thang, lòng vòng". Cô sẽ chạy xe cho tới khi nào cảm thấy tinh thần đã dịu lại mới về nhà.

Để giúp bản thân gia tăng độ vững tâm lý, nhìn lại thấu đáo những gì đã diễn ra, Thùy Anh duy trì việc viết nhật ký đều đặn. Chính việc viết nhật ký giúp cô nhìn lại mọi chuyện một cách sáng rõ, tìm ra được hướng đi, tự động viên mình vượt qua khó khăn. Ngoài ra, để gia tăng độ bền của thể chất và tinh thần, Thùy Anh ưu tiên việc tập thể dục.

Dù vậy, Thùy Anh cũng nhận ra một điều rằng, công việc và cuộc sống sẽ luôn tìm cách thử thách chúng ta.

Việc phải đi qua cảm giác chông chênh, mất thăng bằng là một thực tế chắc chắn xảy ra, thậm chí xảy ra... khá thường xuyên. Lúc này, chúng ta cần có được sức bền về thể chất và tinh thần, sự thông suốt về tư duy, để vạch ra được thứ tự ưu tiên trong trình tự gỡ rối, dần tháo gỡ các nút thắt.

Trong công việc, cách để Thùy Anh vượt qua vấn đề chính là đối thoại rõ ràng, thẳng thắn với đồng nghiệp và cấp trên. Khi cảm thấy đang có khúc mắc trong công việc, Thùy Anh luôn chú trọng việc đối thoại hiệu quả để biết chính xác các bên liên quan đang mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì ở cô. Từ đó, các bên sẽ cùng nhau thống nhất cách giải quyết, gỡ rối những khúc mắc.

Tình yêu, hôn nhân và quyết định đi du học ngay sau khi kết hôn

Đối với những người mong muốn đi du học khi đã lập gia đình, Thùy Anh cho rằng điều quan trọng nhất chính là sự đồng thuận của vợ và chồng. Thùy Anh may mắn tìm được người bạn đời tin tưởng và cổ vũ cô.

Tiêu chí quan trọng nhất mà cô tìm kiếm ở “một nửa” chính là sự tử tế. Cô mong muốn ở bên một người đưa lại cho cô cảm giác an tâm, để đôi bên đều có thể vững tin theo đuổi những việc mà mình muốn làm, ngay cả khi đã bước vào hôn nhân.

Khi vừa kết hôn xong, Thùy Anh nhận được tin báo đã trúng học bổng Fulbright. Lúc này, cảm xúc của cô cũng khá hỗn loạn. Người thân cuối cùng được cô báo tin vui chính là... chồng của cô. Để có thể đưa ra quyết định lên đường du học ngay sau khi kết hôn đòi hỏi Thùy Anh phải có sự cân bằng cảm xúc, niềm tin vững vàng vào quyết định của bản thân.

Sau cùng, cô và bạn đời đã cùng ngồi lại để sắp xếp lại một số kế hoạch. Dù không tránh khỏi những thời điểm cảm thấy bối rối, hoang mang, nhưng sau cùng, Thùy Anh biết chính xác con đường cô muốn đi trọn vẹn đến cùng.