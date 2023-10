Bí quyết giúp nữ sinh Việt chinh phục học bổng toàn phần của Chính phủ Anh

Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của chính phủ Anh, do Bộ ngoại giao và Phát triển chủ trì. Học bổng này được trao từ năm 1983, là một trong số những học bổng chính phủ có giá trị và uy tín nhất dành cho sinh viên quốc tế. Thu Giang là một trong số những ứng viên xuất sắc đã giành được học bổng này.

Tự tin nhờ IELTS 8.5 và kinh nghiệm làm việc dày dặn

Trước đây, Thu Giang theo học tại Đại học Buckingham (Anh) và tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi chuyên ngành Văn học Anh. Đặc biệt, cô gái 27 tuổi sở hữu số điểm IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên từ năm 18 tuổi.

Khi mới sang Anh, điều may mắn đối với Thu Giang đó chính là những khó khăn của cô không đến từ việc giao tiếp. Từ nhỏ, việc học với cô đã khá dễ dàng bởi cô rất thích xem các bộ phim bằng tiếng Anh.

"Việc học tiếng Anh sẽ trở nên rất khó nếu chúng ta chưa có thói quen đọc, nghe tiếng Anh thường xuyên trong cuộc sống thường ngày", Thu Giang cho hay.

Thu Giang diện kiến Đại sứ nước Anh tại Việt Nam trước khi khởi hành đi du học (Ảnh: NVCC).

Ngoài ra, Thu Giang còn có kinh nghiệm vô cùng dày dặn trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ. Cô từng tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh đến từ nhiều nước tại International House London (Trường quốc tế Luân Đôn, Anh).

Giang cũng tham gia các dự án hợp tác với Chính phủ Việt Nam như: Văn phòng đề án 165, giảng dạy tiếng Anh cho bác sĩ quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan...

Cô cũng từng là giảng viên thỉnh giảng tại khoa tiếng Anh của Học viện Ngoại giao. Đặc biệt, cô còn là giáo viên cấp cao tại một trung tâm tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu chứng chỉ sư phạm sau đại học giảng dạy tiếng Anh nâng cao, cấp bởi Cambridge, có giá trị tương đương bằng thạc sĩ trên Khung năng lực quốc gia tại Vương quốc Anh.

Mới đây, Thu Giang nhận được học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh, theo học thạc sĩ chuyên ngành Educational Leadership & Improvement (Quản lý giáo dục) tại Đại học Cambridge, ngôi trường xếp hạng 1 nước Anh và xếp thứ 2 trên toàn thế giới.

Chinh phục hội đồng phỏng vấn với bài luận thuyết phục

Thu Giang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho hồ sơ của mình vào tháng 9/2022, do công việc khá bận nên cô chỉ có một tháng để hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết. Sau khi nộp đơn ứng tuyển vào Đại học Cambridge cũng là lúc Giang nhận được kết quả vòng hồ sơ của học bổng Chevening.

Thời gian từ lúc biết mình qua vòng hồ sơ đến ngày phỏng vấn là khoảng 2 tuần, cũng do quỹ thời gian hạn hẹp mà Giang chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho phỏng vấn.

Với những bạn có ý định nộp hồ sơ, Giang khuyên các bạn nên chuẩn bị kỹ nhưng không nên chuẩn bị từ quá sớm, bởi khi chuẩn bị quá sớm, thí sinh sẽ mang tới cảm giác đã học thuộc câu trả lời.

Thông thường, các giám khảo trong hội đồng phỏng vấn sẽ chỉ hỏi những câu hỏi xoay quanh bài luận và một số câu hỏi tình huống, chúng ta chỉ cần chú ý xem lại bài luận mình đã viết để không quên những ý chính, những ý quan trọng.

Theo Thu Giang, điều quan trọng nhất khi phỏng vấn đó chính là sự nhất quán trong những việc mình đã làm, kinh nghiệm làm việc, những gì mình viết trong bài luận và kế hoạch tương lai của người nộp hồ sơ.

"Mình nghĩ rằng yếu tố giúp mình được nhận học bổng chính là mình hiểu rất rõ những gì mình muốn đạt được để đóng góp cho giáo dục tại Việt Nam. Học bổng Chevening rất chú ý tới tính lãnh đạo, khả năng tạo các mối quan hệ, hiểu rõ những gì mình mong muốn đạt được trong tương lai và lộ trình học tập mà sinh viên mong muốn khi học tập tại Anh.

Bốn điều đó sẽ là bốn chủ đề tương ứng đối với bốn bài luận mà mình sẽ nộp. Tất cả kinh nghiệm của mình đều nằm trong mảng giáo dục, những kinh nghiệm đó cũng thể hiện rất rõ mình đã làm những gì để đạt được mong muốn ở thời điểm hiện tại, và mình sẽ tiếp tục điều đó trong tương lai như thế nào", Thu Giang cho biết.

Thu Giang đã sang Anh để thực hiện chương trình học theo học bổng của Chính phủ nước sở tại (Ảnh: NVCC).

Trong bài luận đầu tiên, Giang đã trình bày về vấn đề thế nào là một nhà lãnh đạo giỏi, đồng thời, đưa ra 2 luận điểm để chứng minh mình là người có đầy đủ những yếu tố đó khi trở thành một giáo viên cấp cao tại trung tâm tiếng Anh, cô có khá nhiều kinh nghiệm về quản lý.

Trong bài luận thứ 2 về khả năng xây dựng và kết nối các mối quan hệ, Thu Giang đã viết về những nguyên lý khi xây dựng các mối quan hệ, với 3 luận điểm chính: tạo mối quan hệ tại nơi làm việc, ngoài nơi làm việc và thái độ trong việc xây dựng các mối quan hệ.

Việc học tập của Thu Giang trong năm tới của cô được chia sẻ trong bài luận thứ 3. Cô đưa ra 3 lý do vì chọn 3 trường và khóa học mình mong muốn.

Do ngay từ đầu đã xác định Cambridge là sự lựa chọn hàng đầu, Thu Giang đã giải thích lý do vì sao cô đủ khả năng học tập tại đây, khóa học cô chọn có gì đặc biệt và giảng viên tại đây là những người đáng kính như thế nào. Cô cũng dành một đoạn văn ngắn để viết về việc cô chọn hai trường còn lại.

Ở bài luận cuối, Thu Giang nói về kế hoạch của bản thân khi trở về Việt Nam với 3 mốc thời gian: ngắn hạn, dài hạn và tương lai xa hơn, về vị trí, công việc mà cô muốn làm để đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam cũng như mối quan hệ song phương Việt - Anh trong lĩnh vực giáo dục.

Nỗi lo thành công sớm trở thành động lực lớn để nộp hồ sơ vào Đại học Cambridge

Từ khi học cấp 2, Thu Giang đã được học tập trong môi trường khá cạnh tranh. Điều này sẽ gây nên cả mặt lợi và mặt hại khi khiến cô tự so sánh bản thân với mọi người xung quanh và ảnh hưởng tới tâm sinh lý khi tinh thần chưa vững vàng.

Nhưng khi đã quen với trường đó và được bao quanh bởi những người giỏi, đó sẽ là một nguồn động lực lớn khiến Giang cố gắng và có một mạng lưới những mối quan hệ chất lượng.

Đối với Thu Giang, phần lớn thành công của cô nhờ vào rất nhiều từ những mối quan hệ, khi chính những người bạn thân thiết đã khuyên và giúp đỡ Thu Giang nộp học bổng và hoàn thành hồ sơ.

"Trước đây, mình cũng có suy nghĩ là mình có đang thành công quá sớm hay không. Bởi bản thân mình khá may mắn khi đã nỗ lực để có được số điểm IELTS 8.5 từ khi còn khá trẻ. Sau đó, mình du học tại Anh và tốt nghiệp bằng danh dự loại giỏi. Khi đi làm, mình cũng có được công việc với mức lương tương đối tốt và mình mới chỉ 22 tuổi.

Điều này khiến mình băn khoăn, liệu mình có đang thành công quá sớm, bị chững lại và đi theo một đường thẳng hay không. Đây cũng là một động lực khá lớn khiến mình tiếp tục nỗ lực và cố gắng đạt được những cột mốc cao hơn trong sự nghiệp, cũng như đạt được học bổng Chevening và Cambridge", Thu Giang chia sẻ.

Nỗi lo lắng về việc liệu mình có đang thành công quá sớm chính là động lực lớn thúc đẩy Giang đến với ngôi trường mơ ước (Ảnh: NVCC).

Trước khi chính thức bắt đầu học tập tại ngôi trường mơ ước, Thu Giang cũng khá lo lắng khi không biết mình có đủ giỏi hay không. Nhưng sau đó, Giang nhận ra, việc lo lắng về những điều chưa xảy ra không mang lại nhiều sự tích cực đối với việc học của mình:

"Mình cố gắng lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ làm được. Thay vì lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về những điều chưa chắc đã xảy ra, mình dành năng lượng để suy nghĩ tích cực hơn, nỗ lực nhiều hơn vào điều mình đang làm hiện tại để đạt được thành công".

Nhớ nhất đồ ăn Việt khi ở phương xa

Giang chia sẻ, điều cô tiếc nuối nhất khi chưa thực hiện ở Việt Nam đó chính là thưởng thức nhiều món ăn Việt hơn. Khi tới Anh, dù vẫn có những địa điểm bán đồ Việt, nhưng hương vị rất khó để giống và ngon được như khi ở nhà, vậy nên cô luôn cảm thấy khá nhớ đồ ăn Việt khi đi du học.

Khi sang một đất nước mới, cô gái trẻ có một chút bỡ ngỡ với vài sự khác biệt tại Anh so với Việt Nam. Ví dụ, hệ thống di chuyển ở đây rất khác so với nước ta. Ngoài ra, thời tiết Anh cũng khá khắc nghiệt, lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam, và tại Anh các trường học, nơi công cộng không có điều hòa.

Nhưng người dân tại Anh lại vô cùng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người ngoại quốc khi đến đây. Khi mới sang, một người dân ở đây đã giúp đỡ Thu Giang rất nhiều khi giúp cô kéo 2 chiếc vali rất to và nặng ra tận bến tàu.

Theo Thu Giang, cô cảm thấy thành phố Cambridge nơi cô đang sinh sống khá đặc biệt khi có sự kết hợp rất hài hòa giữa sự cổ kính và hiện đại.

Thành phố Cambridge có một dòng sông chảy qua, nên tại đây diễn ra hoạt động chèo thuyền khá độc đáo. Hầu hết các địa điểm tham quan trong thành phố đều thuộc khuôn viên trường Đại học Cambridge, ví dụ như cây táo của Newton... Đó cũng là một trong những điều Giang vô cùng yêu thích về thành phố này.