22 tuổi vào lớp 6: Hành trình viết lại tuổi thơ của cô gái bán vé số

Bỏ gánh mưu sinh, tuổi 22 "sống lại" giấc mơ con chữ

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, ba mẹ mất sớm, tuổi thơ của Huỳnh Thị Như Quỳnh (trú phường Tân Tạo, TPHCM) gắn liền với những ngày rong ruổi bán vé số cùng bà ngoại bên chợ Thị Nghè. Có những ngày cơm không đủ ăn nên việc học trở thành điều xa xỉ.

Ngoại từng xin cho Quỳnh theo học bổ túc buổi tối ở một trường gần nhà, nhưng chưa bao lâu thì bà đổ bệnh nặng. Đến năm 2017, khi ngoại qua đời, ước mơ đi học của Quỳnh cũng vì vậy mà dang dở.

Từ đó, cô gái nhỏ phải bươn chải giữa thành phố rộng lớn, làm đủ nghề để mưu sinh: khi thì phục vụ quán ăn, quán cà phê, rửa chén bát thuê cho đến khi làm tiếp thị sản phẩm ở siêu thị.

“Có giai đoạn, em nghĩ mình sẽ gắn bó mãi với công việc bán hàng, rồi thời gian cứ trôi đi, ước mơ học hành sẽ vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 12”, Quỳnh nhớ lại.

Thế nhưng, khát khao được đến trường chưa bao giờ ngủ yên trong Quỳnh. Cô gái ấy vẫn giữ niềm yêu thích đặc biệt với sách vở, vẫn thích đọc báo giấy, nghiền ngẫm những bài văn trong sách giáo khoa.

Mỗi lần cầm bút viết, Quỳnh lại nhận ra mình thiếu kiến thức ngữ pháp, dấu chấm, dấu phẩy.

“Em muốn học để viết tốt hơn, để hiểu rõ hơn về những chủ đề mình quan tâm. Đi học cũng là cách để em lấp lại những khoảng trống trong tri thức”, Quỳnh tâm sự.

Đầu tháng 8 năm nay, Quỳnh đã lấy hết dũng khí bước vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6, nộp hồ sơ xin nhập học lớp 6. Khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển, Quỳnh không tin nổi đây là sự thật.

Ngày đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục, ngồi vào lớp học, cảm giác không phải là sự ngượng ngùng mà là niềm hân hoan.

“Em thấy mình như được sống lại những ngày tuổi thơ mà mình từng ao ước”, Quỳnh cười.

Như Quỳnh trong giờ học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 – nơi cô bắt đầu lại hành trình học tập ở tuổi 22 (Ảnh: NVCC).

Trong lớp, không chỉ có những học sinh 12 tuổi, mà còn nhiều người ở độ tuổi khác nhau, từ sinh năm 1978 đến 2012. Điều ấy khiến Quỳnh thêm vững tin: “Ai cũng có lý do riêng để đi học, và tất cả đều chung một ý chí: được học tập. Vì vậy, không ai nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò, trái lại còn động viên nhau cùng tiến bộ”.

Trái với lo lắng ban đầu, Quỳnh cho biết việc tiếp thu kiến thức không hề khó khăn. Thậm chí, những trải nghiệm “trường đời” giúp cô dễ dàng hiểu bài và liên hệ thực tế hơn. Cô chia sẻ thấy mình học nhanh hơn, sâu hơn, vì đã có vốn sống, giờ học nào cũng háo hức.

"Tiền đến rồi đi, tri thức ở lại"

Hiện tại, Như Quỳnh vẫn duy trì công việc tiếp thị sản phẩm từ 7h đến 15h hằng ngày, rồi vội vàng đến lớp lúc 17h50, học đến 21h30 mới về nhà. Dù lịch trình dày đặc, Quỳnh chưa từng than mệt.

“Vì công việc là thứ em thích, còn học tập lại càng là điều em khao khát. Cả hai bổ sung cho nhau, em thấy hạnh phúc chứ không mệt mỏi”, cô bộc bạch.

Đằng sau quyết định đi học còn có một lý do sâu xa khác: đó là ước nguyện của bà ngoại khi còn sống. Ngoại luôn mong Quỳnh được đến trường, được học hành tử tế. Bởi vậy, khi ngồi trong lớp, cô vừa thực hiện ước mơ của chính mình, vừa thấy như đang tiếp nối mong muốn của ngoại ngày nào.

Ngoài đời thường, Quỳnh là cô gái trẻ trung, mạnh mẽ và đầy quyết tâm theo đuổi con chữ (Ảnh: NVCC).

Công việc tiếp thị đã rèn cho cô gái 22 tuổi kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề. Nhưng cô hiểu rằng chỉ có bằng cấp và tri thức mới là chìa khóa để đi xa hơn.

Dù mới chỉ bắt đầu lại từ lớp 6, nhưng Quỳnh đã có mục tiêu rõ ràng: thi vào đại học trước tuổi 30.

“Em biết đó là chặng đường dài, nhưng em không muốn dừng lại. Em còn trẻ, em có thời gian. Em không thể bán hàng mãi đến khi không còn đủ sức. Đi học sẽ mở ra những lựa chọn mới cho tương lai”, cô nói.

Đối với Như Quỳnh, sách vở không đơn thuần là kiến thức, mà là cánh cửa mở ra cả một thế giới quan rộng lớn. Cô gái 22 tuổi tin rằng, tiền bạc đến rồi đi, nhưng những điều mình học được sẽ ở lại mãi.

Trong đôi mắt cô, mỗi cuốn sách là một hành trình mới, mang lại những trải nghiệm sâu sắc mà cuộc sống mưu sinh đời thực chưa chắc đã có được. Chính kho tàng tri thức ấy mới là vốn liếng quý giá và bền vững nhất mà cô khao khát tích lũy cho tương lai.

Như Quỳnh tin rằng, mỗi trang sách, mỗi giờ lên lớp sẽ là một bước tiến đưa cô đến gần hơn với ước mơ trở thành một người sống tốt và tự tin trong tương lai.

Bà Đặng Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 6, cho biết trung tâm rất hoan nghênh tinh thần học tập của Như Quỳnh.

“Trong quá trình học, Quỳnh rất nghiêm túc và có ý thức cầu tiến. Dù vừa đi làm vừa đi học, em vẫn đến lớp đều đặn, tiếp thu nhanh và chủ động tìm hiểu thêm. Đây là một tấm gương đáng để nhiều học viên khác noi theo”, bà khẳng định.

Theo bà Thu, tại trung tâm cũng có nhiều học viên lớn tuổi quay lại trường để tiếp tục giấc mơ con chữ. Chính vì vậy, các thầy cô luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ người học.

Phương Thảo - Hoàng Hoàng