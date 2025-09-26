Thứ trưởng Bộ Giáo dục: “Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hết sức toàn diện”

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Hội nghị tổng kết chiều 26/9 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được tổ chức tại TPHCM chiều 26/9.

Ông Thưởng cho hay, ban đầu dư luận cho rằng đề thi môn toán và tiếng Anh khó nhưng kết quả đã chứng minh tất cả. Kết quả đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và thách thức với các thầy cô ra đề thi, làm đề thi.

Đề thi không “đánh đố”

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đề thi toán và tiếng Anh hoàn toàn phù hợp với mục đích kỳ thi chứ không như việc đồn đoán mang tính cảm tính.

Việc này thể hiện ở phổ điểm môn tiếng Anh đã không còn 2 đỉnh như những năm trước đây; dốc chia đều cho hai bên thể hiện mức điểm phân tán đều; điểm trung bình 5,38. Số thí sinh đạt điểm 10 là 141.

Ở môn toán, phổ điểm rất đẹp, phân bố tự nhiên từ thấp đến cao, chứ không còn dồn cục quanh mức 8-9 điểm như một số năm trước.

“Đáng nói hơn, dù nhiều người kêu đề khó, vẫn có hơn 500 điểm 10 môn toán toàn quốc. Điều đó cho thấy đề không "đánh đố" mà chỉ phân hóa, chọn lọc ra những học sinh giỏi thực sự”, báo cáo nêu rõ.

Bộ GD&ĐT chia sẻ thêm qua việc phân tích kết quả của các môn cho thấy ở nhiều môn như ngữ văn, toán, hoá học, vật lý, sinh học…, đề thi không còn đặt nặng vào học thuộc tình huống mẫu, mà yêu cầu học sinh phải hiểu bản chất, vận dụng kiến thức vào thực tế, giải thích hiện tượng hoặc giải quyết tình huống đặt ra.

Theo đánh giá của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố.

Phổ điểm các môn đều có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường, các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Bộ, đánh giá về tính phù hợp của đề thi được thể hiện rõ ở việc xét tốt nghiệp THPT cho học sinh được Bộ GD&ĐT tính toán, điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện tối đa như: Tính điểm xét tốt nghiệp chỉ còn 50% điểm thi tốt nghiệp, còn lại 50% tính điểm từ quá trình 3 năm học THPT.

“Bằng tốt nghiệp THPT không xếp loại giỏi, khá, trung bình như trước đây, góp phần giảm bớt áp lực trong quá trình học tập, thi cử. Như vậy, học sinh mọi vùng miền có quá trình học tập nghiêm túc trong 3 năm THPT thì không phải lo lắng gì về vấn đề thi, xét tốt nghiệp”, Bộ GD&ĐT cho hay.

Cùng với đó, số môn thi tốt nghiệp giảm (từ 6 môn xuống còn 4) không chỉ góp phần giảm áp lực thi cử mà còn liên quan đến định hướng nghề nghiệp.

Học sinh, giáo viên cần thích nghi

Bộ GD&ĐT cho biết sự điều chỉnh trong đề thi là cơ hội để học sinh thay đổi cách tiếp cận từ bỏ lối học đối phó, luyện mẹo, chuyển sang học theo hướng hiểu bản chất, rèn tư duy và năng lực giải quyết vấn đề, là nền tảng bền vững giúp học sinh phát triển lâu dài trong hành trình học tập.

Do đó, việc học sâu hơn, thậm chí có thêm các chuyên đề nâng cao để có đủ năng lực giải quyết một số câu hỏi ở cấp độ tư duy vận dụng là dễ hiểu. Bộ cho rằng học sinh, giáo viên cần làm quen, điều chỉnh cách học, cách dạy trong những năm học tới.

Những nền tảng kiến thức này còn giúp học sinh tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Mặt khác, trong sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để giải quyết những bài toán lớn về công nghệ chiến lược, cần dạy học sinh cách giải quyết vấn đề; đối mặt với những bài toán khác nhau trong thực tiễn mà mình phải nỗ lực, cố gắng hết sức; hướng đến môi trường học thật, thi thật, nhân tài thật, cho dù ban đầu còn bỡ ngỡ.

Dẫu đánh giá đề thi “hết sức toàn diện”, song Bộ vẫn cần sử dụng phương pháp khảo thí nhằm bảo đảm công bằng trong tuyển sinh để phản ánh chính xác năng lực thực tế của thí sinh, loại bỏ ảnh hưởng của sự chênh lệch về độ khó giữa các môn thi; đồng thời đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả hơn giữa kết quả của kỳ thi và tuyển sinh đại học từ năm 2025.

12.000 thí sinh tham gia thử nghiệm đề thi

Bộ GD&ĐT cho biết năm 2025 là năm đầu tiên xây dựng thư viện đề thi theo hướng mở phù hợp với phương thức một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa.

Bộ đã triển khai 3 đợt tập huấn cho các giáo viên trên toàn quốc về công tác xây dựng câu hỏi thi theo các giai đoạn: Tháng 12/2023, tháng 4/2024, tháng 2/2025.

Tổng số lượt giáo viên được tập huấn là 8.800. Cuối mỗi đợt, mỗi giáo viên nộp 1 đề thi để đóng góp vào thư viện câu hỏi thi.

Theo Bộ, việc này vừa huy động được trí tuệ tập thể của toàn ngành; đồng thời, giảm chi phí xây dựng so với trước đây.

Bộ GD&ĐT xây dựng các đề thi, đi thử nghiệm để đánh giá các đối tượng học sinh trên toàn quốc với hơn 12.000 học sinh thi trên máy vi tính.

Trong đó, có học sinh hệ chuyên, lớp chất lượng cao, lớp trung bình và học sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được thử nghiệm với 12.000 thí sinh đến từ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng (cũ), Bắc Ninh (cũ), Ninh Bình (cũ), Gia Lai (cũ), TPHCM (cũ), Tiền Giang (cũ); Hà Giang (cũ).

“Kết quả thử nghiệm đã được phân tích kỹ lưỡng bằng lý thuyết khảo thí hiện đại và là một trong những căn cứ quan trọng để hội đồng ra đề thi tham khảo cho việc xác định mức độ của đề thi bảo đảm độ phân hoá và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 29”, Bộ GD&ĐT cho hay.