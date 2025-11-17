Bộ GD&ĐT đề xuất tăng 15% phụ cấp đối với giáo viên

Thông tin do ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cung cấp chiều nay (17/11) với phóng viên Dân trí.

Theo đó, ngoài việc tăng phụ cấp cho các đối tượng trên, từ năm học 2026-2030, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất bổ sung thêm 4% mức phụ cấp với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2, từ năm 2031 trở đi, việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Về lộ trình, Bộ trưởng cho hay, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng nghị định của Chính phủ, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025 để đảm bảo kịp tiến độ có hiệu lực đồng thời với Luật Nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: M.H).

“Về nguồn lực khi thực hiện triển khai, ngân sách nhà nước sẽ được bố trí trong kế hoạch hằng năm.

Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực giúp giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 71”, Bộ trưởng chia sẻ.

Về việc duy trì phụ cấp nhà giáo bên cạnh lương mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang triển khai xây dựng nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Cụ thể, dự thảo nghị định đang quy định: “Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng hưởng phụ cấp, mức phụ cấp, cách tính hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này”.

Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà giáo còn được hưởng chính sách hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, bao gồm: Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp; được bố trí nhà ở công vụ hoặc chỗ ở tập thể hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, cơ chế hiện có chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có trình độ cao, có tài năng, có năng khiếu đặc biệt, có kỹ năng nghề cao; đến làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn; nhà giáo trong một số lĩnh vực trọng yếu, thiết yếu…

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, các chế độ, chính sách này sẽ được cụ thể hóa tại các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Nhà giáo, dự kiến có hiệu lực đồng thời kể từ ngày 1/1/2026.

“Các chính sách nêu trên cùng với các quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng, tôn vinh, khen thưởng nhà giáo…, sẽ là những giải pháp tổng thể giúp nhà giáo an tâm công tác, tập trung cho hoạt động nghề nghiệp, tạo động lực để nhà giáo nâng cao năng lực, phát triển nghề nghiệp liên tục”, Bộ trưởng khẳng định.