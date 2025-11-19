Sạt lở đe dọa trường học, hàng trăm học sinh được di dời khẩn cấp

Chiều 19/11, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một vụ sạt lở đã làm đất đá đổ xuống khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Long.

Trên địa bàn xã đang có mưa to, địa điểm này tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Do đó, chính quyền địa phương đã di dời 164 học sinh và cán bộ giáo viên đến địa điểm an toàn.

Đất đá đổ xuống khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Long (Ảnh: Trường Giang).

Theo ông Giang, phía sau Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Long có một quả đồi. Do mưa lớn kéo dài nên đất đá nhiều lần bị sạt trượt xuống phía dưới.

Trong đó, vụ sạt lở vào sáng 18/11 làm 50m3 đất đá đổ ập xuống khu vực dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng. Trong đó có 5 phòng bán trú của học sinh, 5 phòng công vụ dành cho giáo viên.

“Vụ sạt lở xảy ra lúc học sinh đã vào lớp nên không có em nào bị thương tích. Địa điểm này có nguy cơ tiếp tục sạt lở, chúng tôi đã bố trí người theo dõi, cảnh báo học sinh không đến gần”, ông Giang thông tin.

Khu vực này có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Long (Ảnh: Trường Giang).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Long, cho biết nhà trường đã tạm dừng sử dụng dãy nhà 2 tầng cũng như một dãy phòng học sát điểm bị sạt lở.

"Học sinh được bố trí học tập, ăn ở xen ghép tại khu vực an toàn. Riêng giáo viên được bố trí tạm trú tại khu hành chính và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ", ông Hùng thông tin.