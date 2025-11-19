Tọa đàm: Bắt sóng nghề nghiệp thời AI: Làm gì để không bị đào thải?

Trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam, từ dây chuyền sản xuất tự động hóa đến trợ lý ảo hỗ trợ phân tích dữ liệu, AI không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn định hình lại bản chất công việc.

Những công việc truyền thống với đặc điểm thao tác lặp đi lặp lại đang dần biến mất, nhường chỗ cho những vai trò đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy chiến lược, mở ra cơ hội cho người có chuyên môn cao, vững vàng kỹ năng, hơn hết là biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ đắc lực.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các sinh viên, học viên cũng như các đơn vị giáo dục về sự cần thiết phải tích hợp giảng dạy, thực hành kỹ năng sử dụng AI ngay trước khi tham gia vào thị trường lao động.

Tọa đàm do báo Dân trí và FPT Academy International - đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - phối hợp tổ chức, đề cập những yêu cầu mới của thị trường lao động, cùng những kiến nghị, lời khuyên đến với sinh viên và học viên. Chương trình diễn ra lúc 10h ngày 19/11.

Hai khách mời của tọa đàm là:

- Cô Nguyễn Phương Anh - Phó giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT (FPT Academy International), Tập đoàn FPT.

- Anh Nguyễn Bảo Long - Trưởng phòng Phát triển cộng đồng và quan hệ đối tác tại Công ty cổ phần TopCV Việt Nam.