Học sinh được miễn phí bảo hiểm y tế, phụ huynh thở phào như vớ được “phao”

Mới đây, HĐND TPHCM vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THPT), trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM, sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh.

Mức hỗ trợ này khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, học sinh thuộc nhóm nói trên ở TPHCM sẽ được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế.

Công nhân tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hay tin này, chị Bích Tuyền (37 tuổi), công nhân tại phường Tân Tạo (TPHCM), không khỏi vui mừng.

“Vậy là bớt được một khoản phí lớn”, chị Tuyền cười, nói.

Vợ chồng chị Tuyền đều là công nhân, thu nhập hằng tháng của cả hai chưa đến 20 triệu đồng. Mức sống ở thành phố đắt đỏ, vợ chồng chị bám trụ gần 20 năm nhưng số tiền tích cóp chưa đầy 30 triệu đồng.

Sống ở căn trọ nhỏ, riêng tiền ăn và học của các con cũng đã “ngốn” hết 7 triệu đồng/tháng. Áp lực đến nỗi chị Tuyền rất sợ cảnh một trong những thành viên của gia đình rơi vào cảnh ốm đau, bởi sẽ phải vay mượn thêm mới đủ tiền trang trải.

“Biết tin con sẽ được miễn phí đóng bảo hiểm y tế, tôi yên tâm hẳn. Số tiền trước đây dùng để đóng bảo hiểm y tế cho con giờ được chi trả cho những việc khác. Nếu con không may ốm đau, tôi cũng yên tâm vì có bảo hiểm chi trả. Có lẽ đối với người khác, số tiền này không nhiều nhưng với chúng tôi, khoản này rất ý nghĩa”, chị Tuyền nói.

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm (36 tuổi, ngụ tại TPHCM) có 2 con gái đang học lớp 4 và lớp 5 tại trường Tiểu học Quới Xuân (phường Thới An). Hằng tháng, chi phí học tập của các con “ngốn” hơn 6 triệu đồng, chưa kể tiền ăn, uống, sinh hoạt.

Nhiều phụ huynh không khỏi vui mừng khi hay tin con được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

“Mức chi phí này chiếm khoảng 20-30% thu nhập hiện tại của vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng tương đối áp lực, vì công việc hiện tại không ổn định do ảnh hưởng khó khăn chung của thị trường”, chị Trâm nói.

Chị Trâm cho rằng việc miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh là rất thiết thực và có ảnh hưởng tích cực đến nhiều hộ gia đình, đặc biệt là với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Điều đó cũng cho thấy sự quan tâm và chăm lo của Nhà nước dành cho các em nhỏ, một điều thật sự đáng trân trọng”, chị Trâm chia sẻ.

Ông Hà Văn Vy, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh, cho hay chính sách này tác động tích cực đến học sinh, phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội.

Việc miễn phí bảo hiểm y tế tác động tích cực đến học sinh, phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Trước đây, khi chính sách này chưa được thông qua, hằng năm nhà trường đều vận động đội ngũ giáo viên, người lao động, đoàn viên, mạnh thường quân… đóng góp để mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, độ bao phủ bảo hiểm y tế tại đơn vị hầu như đạt 100% nhiều năm qua.

“Khi nghị quyết của thành phố được thông qua, không riêng đơn vị chúng tôi mà nhiều cơ sở giáo dục khác trên thành phố cũng đảm bảo được độ bao phủ 100% bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Đây là một tín hiệu rất tốt trong hệ thống an sinh xã hội, đồng thời cũng góp phần giảm áp lực vận động mạnh thường quân hỗ trợ hằng năm cho khoản này của nhà trường”, ông Hà Văn Vy nhận định.