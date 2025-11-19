34 tỉnh thành thi lớp 10 năm 2026 vào thời gian nào?

Theo kế hoạch năm học 2025-2026, phần lớn các tỉnh thành đang để lịch thi lớp 10 dự kiến là trước 31/7/2026.

Cá biệt có một số tỉnh thành đã chốt ngày cụ thể.

Lai Châu giữ nguyên lịch thi cũ là 25-26/5.

Tuyên Quang đẩy lịch lên sớm hơn 1 tuần so với thông lệ là 27-28/5. Năm ngoái, tỉnh Tuyên Quang cũ thi lớp 10 vào ngày 2-3/6, còn tỉnh Hà Giang cũ thi lớp 10 vào ngày 5-7/6. Hai tỉnh này năm nay sáp nhập làm một.

Lịch thi lớp 10 của tỉnh Quảng Ngãi mới (gồm Quảng Ngãi cũ và Kon Tum cũ) là 30/5-1/6. Năm ngoái, tỉnh Quảng Ngãi cũ thi vào 5-7/6. Riêng Kon Tum chỉ thi vào lớp 10 chuyên, xét tuyển với các trường THPT còn lại.

Quảng Ninh và Lâm Đồng chọn thi lớp 10 vào đầu tháng 7, lần lượt vào các ngày 1-3/7 và 3-5/7

Hà Nội, Cần Thơ, Sơn La dự kiến tổ chức vào tháng 6. Cụ thể hơn, Hà Nội tính phương án thi cuối tháng 6, tức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 2 tuần.

Lịch thi lớp 10 dự kiến của 34 tỉnh thành năm 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi vào THPT đầu tiên sau sắp xếp tỉnh thành. Thay vì 63 tỉnh, năm tới sẽ chỉ còn 34 tỉnh. Các tỉnh mới sắp xếp từ 2-3 tỉnh cũ sẽ phải điều chỉnh lịch thi mới trên toàn địa phương.

Năm 2025, Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên tổ chức thi lớp 10, lịch thi vào 22-24/5.

Các tỉnh thi lớp 10 năm 2025 trong tháng 5 còn có Lai Châu, Bình Dương (28-31/5), Điện Biên (28-29/5), Đồng Nai (29-30/5) và Quảng Trị (30-31/5).

Duy nhất 1 tỉnh thi lớp 10 vào tháng 7 là Vĩnh Long. Tuy nhiên, đây là kỳ thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các trường THPT không chuyên trên địa bàn tổ chức xét tuyển.

Các tỉnh thành còn lại thi lớp 10 vào tháng 6. Trong đó, lịch thi tập trung vào tuần đầu tiên của tháng.

Cũng trong năm 2025, Hà Nội là địa phương kết thúc kỳ thi lớp 10 muộn nhất, bắt đầu từ 7/6 và kết thúc vào ngày 9/6 (ngày dành cho học sinh thi chuyên).

Việc Hà Nội dự kiến điều chỉnh lịch thi năm tới vào cuối tháng 6 khiến phụ huynh lo lắng. Nhiều nhà trường cũng cho rằng kéo dài thời gian ôn tập sẽ khiến học sinh áp lực và mệt mỏi.

Sự điều chỉnh này của Hà Nội xuất phát từ việc lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 đẩy lên sớm hơn 2 tuần, gần trùng với lịch thi lớp 10 truyền thống của thủ đô.

Học sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, mục đích tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm nhằm giảm áp lực cho học sinh và giảm tốn kém cho phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Hà - phụ huynh học sinh lớp 9 tại Hà Nội - cho rằng cần có sự công bằng cho cả hai nhóm học sinh lớp 9 và 12. Các em đều cần được giảm áp lực như nhau. Phụ huynh học sinh lớp 9 cũng cần được giải phóng khỏi tâm lý lo lắng, chờ đợi cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính ôn thi.

"Lý tưởng nhất là lịch thi lớp 10 được đẩy lên sớm vào cuối tháng 5, đầu tháng 6", chị Hà đề xuất.