Thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn nửa tháng: Thay đổi việc ôn thi "nước rút"

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Cao Bách).

Tại Hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chiều 26/9, Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn nửa tháng so với thông lệ.

Tuy nhiên, đề xuất này đã nhận được kiến nghị từ địa phương về việc sắp xếp lịch thi.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, đề xuất lùi lịch thi muộn hơn để các địa phương thuận lợi tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không bị cập rập.

"Nếu thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11-12/6 thì các tỉnh phải tổ chức thi lớp 10 từ cuối tháng 5, ngay sau khi kết thúc năm học", ông Khâm nói.

Trả lời nội dung trên, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết việc tổ chức thi tốt nghiệp sớm, cùng với Thông tư 29 hạn chế dạy thêm, học thêm, sẽ thúc đẩy thầy trò chú trọng dạy và học thường xuyên, giảm áp lực khi đến kỳ thi.

"Nên tránh việc cả năm học thì không tập trung, đến gần thi thì thức trắng đêm hàng tuần, hàng tháng để ôn luyện đến hốc hác. Đây không phải là bản chất của giáo dục, nên chúng tôi đẩy sớm kỳ thi", ông lý giải.

Kỳ thi diễn ra sớm sẽ giúp giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình. Hồi tháng 3, ông Thưởng cho biết, trong những năm trước, việc kéo dài thời gian ôn thi sau khi năm học kết thúc thường khiến phụ huynh phải chi thêm nhiều khoản phí học thêm, gây tốn kém.

Do đó, ông đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tăng cường chất lượng giảng dạy trong giờ học chính khóa, đặc biệt là ở khối 12, để học sinh được chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi mà không cần quá phụ thuộc vào học thêm.

Về vấn đề lịch thi lớp 10, Thứ trưởng khẳng định các địa phương có thể linh hoạt tổ chức trước hoặc sau kỳ thi tốt nghiệp, tùy điều kiện cụ thể, miễn sao đảm bảo thuận lợi và hiệu quả.