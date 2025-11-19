Lãnh đạo Hải phòng cam kết giải quyết loạt bất cập trong giáo dục

Ngày 19/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục & Đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự có Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhiều nhà giáo tiêu biểu.

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu gửi lời chúc mừng đội ngũ thầy cô và nhấn mạnh Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước. Thành phố cũng hướng tới vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Hồng và xây dựng trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, khoa học - công nghệ biển theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Ông cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu này. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo lắng nghe ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và đề xuất giải pháp đột phá, nhằm tạo chuyển biến thực chất cho sự nghiệp giáo dục trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu (Ảnh: Đàm Thanh).

Năm nhóm vấn đề được phản ánh nhiều nhất

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung kiến nghị vào năm nhóm vấn đề lớn: cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; chính sách thu hút, giữ chân giáo viên; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số; và công tác quản lý, bảo đảm an toàn trường học.

Về cơ sở vật chất, nhiều trường phản ánh hồ sơ pháp lý đất đai còn vướng mắc như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện đầu tư. Định mức chi cho sửa chữa, bán trú, nuôi ăn và trường chuẩn chưa phù hợp mặt bằng giá; quy định thuế với dịch vụ tại đơn vị sự nghiệp còn phức tạp. Các cơ sở đề nghị thành phố có cơ chế ưu đãi rõ ràng cho nhà đầu tư giáo dục, điều chỉnh định mức tài chính theo thực tế và hướng dẫn thống nhất về chính sách thuế.

Về nhân lực, các trường thiếu giáo viên so với định mức nên phải dùng hợp đồng lao động; chính sách thu hút, đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Áp lực chuẩn hóa trình độ, cùng sự thiếu thống nhất khi phân cấp tuyển dụng, khiến nhiều cơ sở lo lắng. Các đại biểu đề nghị bổ sung biên chế, ban hành chính sách riêng cho nhân lực trong trường học và thống nhất quy trình tuyển dụng toàn thành phố.

Ở nhóm vấn đề về chất lượng giáo dục, các trường phản ánh sự chênh lệch cơ hội vào THPT công lập giữa khu vực Đông - Tây và áp lực thi lớp 10 do phân luồng sau THCS chưa hiệu quả. Giáo dục nghề nghiệp và đại học còn phân tán; thiếu thiết chế văn hóa, thể thao, trải nghiệm.

Kiến nghị cho rằng thành phố cần có giải pháp tổng thể về cơ cấu sau THCS, ban hành chính sách đặc thù cho giáo dục nghề nghiệp và đại học, mở rộng liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” và bổ sung điều kiện bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Đại diện cơ sở giáo dục phát biểu ý kiến (Ảnh: Đàm Thanh).

Về chuyển đổi số, hoạt động STEM/STEAM, phòng thí nghiệm và hạ tầng số còn hạn chế; năng lực số của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống báo cáo điện tử còn trùng lặp, gây tốn thời gian. Các cơ sở đề nghị thành phố đầu tư hạ tầng số, xây dựng không gian đổi mới sáng tạo trong trường học và triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung, nhập một lần - sử dụng nhiều lần.

Ở nhóm quản lý nhà nước và an toàn trường học, nhiều trường phản ánh bất cập trong quy hoạch mạng lưới, phân bổ chỉ tiêu, yêu cầu mới về kiểm soát chất lượng khi phân cấp. Nhân lực y tế trường học còn thiếu; áp lực bảo đảm an ninh, an toàn học sinh, nhất là trên không gian mạng, ngày càng lớn. Một số trường cũ gặp khó khăn trong đáp ứng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Trong chương trình, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành đã giải đáp cụ thể nhiều kiến nghị, đồng thời nêu các định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Khẳng định cam kết và định hướng chiến lược cho giáo dục

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh Thường trực Thành ủy đồng ý với các nội dung giải đáp và yêu cầu lãnh đạo thành phố, các sở, ngành coi đây là cam kết chính trị phải thực hiện. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Bí thư Thành ủy đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược cho ngành giáo dục. Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đại trà và hình thành hệ giá trị con người Hải Phòng xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu HDI đạt 0.8.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục theo tinh thần “học sinh là trung tâm - thầy cô là động lực - nhà trường là bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng”, xây dựng nền giáo dục trung thực, chuẩn mực, nói không với bệnh thành tích.

Thứ ba, phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố học tập số.

Thứ tư, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục.

Thứ năm, tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường học.

Ông khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành cùng ngành giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp “trồng người”, kịp thời tháo gỡ khó khăn và giải quyết kiến nghị của các cơ sở giáo dục.

Những năm qua, Hải Phòng luôn ưu tiên phát triển giáo dục với hơn 10 nghị quyết chuyên đề và nhiều đề án, chính sách đặc thù nhằm đổi mới toàn diện.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Ngân sách dành cho giáo dục luôn duy trì gần 20% tổng chi địa phương, giúp mạng lưới trường lớp mở rộng theo hướng hiện đại, với 1.086/1.405 trường đạt chuẩn (77,3%). Chất lượng giáo dục đại trà giữ vị trí nhóm đầu cả nước; giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng với 198 giải học sinh giỏi quốc gia năm 2025, đứng thứ 3 toàn quốc.

Toàn ngành hiện có 64.300 cán bộ, giáo viên, trong đó 98,6% đạt chuẩn và 33,6% trên chuẩn. Ứng dụng chuyển đổi số được đẩy mạnh khi 100% hồ sơ chuyên môn, học bạ được ký số; 98% dữ liệu đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thành phố cũng thu hút 13 dự án giáo dục giai đoạn 2020-2025 với tổng vốn hơn 1.592 tỷ đồng.