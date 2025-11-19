Thông tin mới vụ nữ phó hiệu trưởng trở lại, phụ huynh đưa con về

Sáng 19/11, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Mỹ, ngày 17/11, khi bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng trở lại trường sau thời gian bị tạm đình chỉ công tác, nhiều phụ huynh đã phản ứng và đến đón con về.

Một buổi học của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy sáng 19/11 (Ảnh: Tiến Thành).

"Cô H. sau khi trở lại cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe và hiện không có ở trường. Theo thông tin tôi nắm được thì cô H. đi thăm khám tại bệnh viện. Về phía phụ huynh, được nhà trường, địa phương vận động, họ đã đưa con trở lại lớp", ông Mỹ thông tin.

Liên quan đến vụ 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà trường, ông Mỹ cho biết vẫn đang chờ kết luận từ các cơ quan chức năng.

Trên cương vị Hiệu trưởng, ông Mỹ khẳng định bản thân sẵn sàng chịu trách nhiệm liên quan đến vụ ngộ độc cũng như hình thức xử lý mà cấp trên đưa ra, chỉ mong sớm ổn định tình hình học tập của học sinh.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Về những vi phạm hành chính được chỉ ra liên quan đến vụ ngộ độc, ông Mỹ nói rằng việc bản thân và 2 nhân viên bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, chiếu theo quy định là đúng nhưng chưa phù hợp thực tiễn.

Ông Mỹ cho rằng bản thân là Hiệu trưởng, quản lý chung trong trường học, nhiệm vụ quản lý bếp ăn bán trú đã được giao cho Phó Hiệu trưởng nhà trường và người này đã được tập huấn.

Về nhân viên bếp ăn, ông Mỹ lý giải trường ở địa bàn miền núi rất khó thuê người, chế độ cho những trường hợp này cũng chỉ ở mức hỗ trợ, khó đòi hỏi phải có đầy đủ thủ tục theo quy định.

Anh Hồ Song, một phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cho biết, nhiều cha mẹ học sinh dù đã đưa con trở lại lớp nhưng vẫn giữ quan điểm nếu bà H. đến trường, họ lại đón con về.

Chính quyền xã Kim Ngân đang bàn bạc, trao đổi với nhà trường cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan để có hướng xử lý vụ việc nêu trên. Quan điểm của lãnh đạo xã này là đặt việc ổn định học tập của học sinh lên hàng đầu.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về ngày 17/11 (Ảnh: Nhật Anh).

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ, bà H. bất ngờ xuất hiện tại trường khiến phụ huynh bất bình và đưa con về nhà. Khi bà H. rời đi, họ mới cho con tiếp tục đến lớp.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.