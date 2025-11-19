Học sinh TPHCM được miễn phí BHYT, các trường hoàn trả tiền đã thu

Học sinh được hỗ trợ 100% BHYT (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) đã hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh.

Đặc biệt, ngày 14/11 vừa qua, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT. Theo đó, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT cho các đối tượng học sinh phổ thông trên địa bàn.

Như vậy, từ ngày 14/11, học sinh các cấp (bao gồm cả học viên giáo dục thường xuyên) tại TPHCM sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (50% của Trung ương và 50% của Thành phố).

Để triển khai kịp thời Nghị quyết và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, BHXH TPHCM đề nghị các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp thực hiện các nội dung đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Cụ thể, đối với trường hợp đã thu tiền BHYT của học sinh cho năm 2026, nhà trường, cơ sở giáo dục phải thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho phụ huynh.

Trường hợp đã chuyển tiền BHYT sang cơ quan BHXH, nhà trường liên hệ cơ quan BHXH để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền hoàn trả, nhà trường phải hoàn trả ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, BHXH TPHCM cũng yêu cầu các trường khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT cho những học sinh chưa có thẻ đến hết 31/12.

Đối với năm học 2025-2026, các trường cần lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026 cho học sinh trước ngày 20/12/2025 để đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết.