Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng trở lại, phụ huynh đưa con về

Chiều 17/11, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận nhiều phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đón con về khi biết bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng trở lại trường làm việc.

Theo vị lãnh đạo, sáng cùng ngày, UBND xã Kim Ngân tổ chức cuộc họp với đại diện nhà trường và bà H. để trao đổi một số nội dung sau khi nữ Phó Hiệu trưởng này hết thời hạn bị tạm đình chỉ công tác.

Nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về khi thấy phó hiệu trưởng trở lại trường (Ảnh: Nhật Anh).

Sau buổi làm việc, bà H. đến trường công tác. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đã tập trung tại trường và khi thấy bà H. xuất hiện, họ liền đưa con về.

Trước sự phản ứng của phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân đang trao đổi với các đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án xử lý để sớm ổn định tình hình học tập tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Anh Hồ Song, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cho biết phần lớn phụ huynh rất bức xúc và không đồng ý việc bà H. tiếp tục công tác tại trường. Cũng bởi vậy khi bà H. trở lại sau thời gian bị tạm đình chỉ, nhiều phụ huynh đã phản ứng.

Theo anh Song, các phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức và phương án xử lý vi phạm, không để sự việc kéo dài thêm, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú, nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.