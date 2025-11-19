Đại học đầu tiên không xét học bạ, không cộng điểm IELTS tuyển sinh 2026

Trường Đại học Nha Trang không xét học bạ, không cộng điểm IELTS trong kỳ tuyển sinh 2026 (Ảnh: Nhà trường).

Theo đó, trường dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo thuộc 50 mã xét tuyển. Mức chỉ tiêu này tương đương năm ngoái.

Tiếp nối năm trước, trường không xét điểm học bạ. Thí sinh có thể sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển vào 1 ngành/chương trình đào tạo.

Các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa vào điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026; Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Nha Trang, cho hay điểm mới trong phương án tuyển sinh của trường năm nay là không cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Theo ông Phương, vì nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học ngoại ngữ hoặc thi chứng chỉ quốc tế, do đó, quy định này nhằm bảo đảm công bằng trong tuyển sinh.

“Nếu cộng điểm sẽ tạo ra sự chênh lệch không đáng có giữa các nhóm thí sinh. Do đó, IELTS chỉ được dùng để quy đổi điểm môn tiếng Anh thôi”, ông Phương chia sẻ.

Mức quy đổi điểm chứng chỉ IELTS (Academic) thành điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển đại học năm 2026 của Trường Đại học Nha Trang.

Cụ thể, mức IELTS 5.0 được quy đổi thành 6 điểm tiếng Anh. Mỗi mức 0.5 tiếp theo tương ứng thêm 1 điểm. Từ IELTS 7.0 trở lên, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm.

Ngoài ra, nhà trường bổ sung một số tổ hợp cho phù hợp, trong đó, tất cả các tổ hợp đều có môn toán và môn ngữ văn.

Thời gian đăng ký theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.