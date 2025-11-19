Cách làm thiệp 20/11 "độc nhất vô nhị" cực dễ gửi tặng thầy cô

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp ý nghĩa để học trò gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến những người lái đò thầm lặng.

Dưới đây là hướng dẫn các bước để tạo ra tấm thiệp tri ân đặc biệt chỉ trong “một nốt nhạc".

Trước khi bắt tay vào thiết kế, việc lựa chọn công cụ và xác định ý tưởng cá nhân hóa là rất quan trọng. Bạn không cần phải là chuyên gia đồ họa để làm thiệp. Các công cụ trực tuyến miễn phí và dễ sử dụng sẽ là trợ thủ đắc lực.

Tạo một tấm thiệp mang phong cách riêng gửi tới thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Tạo bởi: Canva).

Ứng dụng được sử dụng phổ thông là Canva, chứa thư viện mẫu thiệp 20/11 khổng lồ, giao diện kéo thả trực quan, phù hợp với người mới bắt đầu, cần nhanh chóng.

Nếu bạn muốn thiệp có thêm yếu tố bất ngờ, có thể thử VistaCreate hoặc Crello sẽ cung cấp nhiều hiệu ứng chuyển động, mẫu thiệp động.

Người đã quen thuộc với ứng dụng văn phòng hãy chọn Google Slide hoặc PowerPoint để tùy chỉnh linh hoạt, dễ dàng chèn nội dung đa phương tiện (video, âm thanh).

Trong số nhiều nền tảng, ứng dụng Canva là lựa chọn phù hợp và phổ biến với học sinh, sinh viên.

Bước 1: Bạn hãy mở ứng dụng trực tiếp trên trình duyệt web, sau đó ở ô tìm kiếm hãy gõ "thiệp 20/11", "ngày nhà giáo", hoặc "card" vào thanh tìm kiếm.

Trong thư viện khổng lồ, bạn hãy chọn một mẫu thiệp mình thấy ưng ý.

Bước 2: Thêm yếu tố cá nhân hóa cốt lõi

Đây là bước quan trọng nhất để chiếc thiệp trở nên đặc biệt và ý nghĩa.

Bạn có thể thêm hình ảnh kỷ niệm, hãy thay hình minh họa bằng ảnh chụp chung của bạn với thầy cô hoặc ảnh lớp học thân thương. Bạn nghiên cứu sử dụng màu sắc trang nhã, ấm áp như kem, xanh đậm, vàng nhẹ...

Ngoài ra, có thêm các biểu tượng liên quan đến môn học thầy cô giảng dạy như máy tính, thước kẻ, sách, bảng đen,... để thể hiện sự quan tâm tinh tế.

Một tấm thiệp mang câu chuyện riêng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ giữa thầy cô và học trò (Tạo bởi: Canva).

Bước 3: Viết lời chúc chân thành, cụ thể

Lời chúc không cần hoa mỹ, chỉ cần chân thật và xuất phát từ trái tim. Bạn có thể cá nhân hóa xưng hô bằng cách gọi biệt danh thân mật giữa thầy/cô và lớp, kể một câu chuyện, nhắc lại một kỷ niệm, một lần thầy cô giúp đỡ hay một câu nói của thầy cô mà bạn tâm đắc. Điều này khiến thầy cô cảm thấy lời chúc này chỉ dành riêng cho mình.

Một điểm cần lưu ý là kiểm tra lỗi chính tả và dấu câu, cần đảm bảo thiệp của bạn được trình bày hoàn hảo.

Bước 4: Chèn mã QR (tùy chọn nâng cao)

Để tấm thiệp trở nên hiện đại và bất ngờ hơn, bạn có thể tạo một mã QR chứa video lời chúc của mình.

Bạn có thể quay một video ngắn (dưới 1 phút) nói lời cảm ơn trực tiếp đến thầy cô. Sau đó, bạn tải video lên YouTube (ở chế độ không công khai), Google Drive hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Dùng công cụ tạo mã QR trực tuyến (ví dụ: QR Code Generator) để tạo mã từ đường link của video.

Sau đó, chèn mã QR này vào thiệp với chú thích "Thầy/cô vui lòng quét để xem thông điệp đặc biệt!"

Sau khi kiểm tra lần cuối về màu sắc, bố cục và lỗi chính tả và xuất tệp. Bạn lưu ý thiệp ảnh tĩnh nên lưu dưới dạng PNG (chất lượng tốt nhất), thiệp có hiệu ứng động/video nên lưu dưới dạng MP4 hoặc GIF.

File thiệp có thể gửi trực tiếp qua email, zalo tin nhắn hoặc in ra, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn, thân mật.

Một tấm thiệp được làm bằng cả tâm huyết sẽ là món quà tinh thần quý giá nhất, thể hiện sự trân trọng tuyệt đối dành cho thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.