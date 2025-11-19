Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Các ngành xã hội là nền tảng phát triển

Trên đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhân dịp 80 năm truyền thống và 30 năm phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội), diễn ra sáng nay (19/11).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại sự kiện (Ảnh: M. Hà).

Mở đầu lễ kỷ niệm, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV đọc thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi nhà trường.

Tổng Bí thư đề nghị nhà trường tiếp tục phát triển đột phá, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, phấn đấu đến năm 2030, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được xếp hạng trong nhóm 150 đại học châu Á.

Tổng Bí thư cũng mong nhà trường tiếp tục là nơi nuôi dưỡng nhân tài, sáng tạo tri thức, góp phần xây dựng nền tảng văn hoá, con người Việt Nam và lan toả các giá trị tốt đẹp của dân tộc ra thế giới.

GS Hoàng Anh Tuấn cho rằng, chỉ thị của Tổng Bí thư là sự khích lệ to lớn để nhà trường đột phá trong chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, Nghị quyết số 71-NQ/TW, của Bộ Chính trị xác định nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ là động lực, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Trong bối cảnh đó, các ngành khoa học xã hội và nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Không có khoa học cơ bản vững mạnh thì không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ảnh: M. Hà).

"Với vị thế là trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của cả nước, trường cần đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Cũng với tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, bồi dưỡng gắn kết khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt các công trình có giá trị lý luận thực tiễn.

Ngoài việc yêu cầu nhà trường chủ động hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng đề nghị Trường ĐH KHXH&NV tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số nhân văn.

"Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ mà đòi hỏi về cách nghĩ, cách sống, cách làm việc, cách giao tiếp trên nền tảng số, hướng tới nhân văn số, văn hóa số, công dân số có trách nhiệm, đóng góp vào xây dựng hệ sinh thái tri thức mở quốc gia", Phó Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, tại hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc khẳng định, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là xu thế tất yếu, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ dữ liệu ngành, học bạ số đến nền tảng “bình dân học vụ số”, chuyển đổi số đang dần thấm sâu vào từng lớp học, từng nhà trường từ đại học, cao đẳng đến phổ thông với mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho toàn dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.

Chuyển đổi số không chỉ nhằm hiện đại hóa quản trị hay nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho toàn dân, đặc biệt là những nhóm yếu thế, chuyển đổi số là để không ai bị bỏ lại phía sau.