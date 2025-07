"Yêu nữ thích hàng hiệu" Anne Hathaway gây ngỡ ngàng vì 20 năm không già đi

Gần 2 thập kỷ sau khi The devil wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) trở thành biểu tượng điện ảnh và thời trang, Anne Hathaway trở lại với phần tiếp theo của bộ phim trong diện mạo không khác là bao. Điều này khiến rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và gọi cô là “người phụ nữ thách thức thời gian”.

Hình ảnh của Anne Hathaway trong phim "The devil wears Prada" phần 1 (bên trái) và phần 2 (bên phải).

Cách đây 19 năm, bộ phim The devil wears Prada ra mắt năm 2006 đã đưa Anne Hathaway, khi đó 23 tuổi, trở thành biểu tượng mới của thời trang màn ảnh.

Vai diễn Andrea Sachs, cô gái tỉnh lẻ ngây thơ bước chân vào thế giới hào nhoáng của tạp chí Runway, không chỉ khiến giới trẻ thời đó mê mẩn mà còn định hình phong cách ăn mặc cho cả một thế hệ.

Tháng 7/2025, khi thông tin phần 2 của bộ phim đang được thực hiện được lan truyền, khán giả không khỏi choáng ngợp trước diện mạo trẻ trung gần như không thay đổi của Anne Hathaway, nay đã 42 tuổi.

So với hình ảnh Andrea tóc nâu dài, đôi mắt mở to và nét mặt đầy tò mò thuở nào, Hathaway của 2025 chỉ khác ở sự tự tin và mặn mà hơn. Mái tóc được giữ nâu sẫm nguyên bản, làn da căng bóng, vóc dáng thanh mảnh cùng khí chất thời thượng khiến không ít người nghi ngờ cô không hề bị thời gian mài mòn nhan sắc.

Ngay sau khi loạt ảnh hậu trường phần 2 của The devil wears Prada được công bố, các diễn đàn quốc tế sục sôi với hàng loạt bình luận: “Anne Hathaway thật sự không già đi”; “Cô ấy và Paul Rudd là bằng chứng rằng ma cà rồng là có thật”; “19 năm, nhưng tôi thấy như chỉ mới hôm qua cô ấy bước xuống khỏi xe trước tòa soạn Runway”...

Bức ảnh ghép hình ảnh Andrea năm 2006 và 2025 phía trên đang được lan truyền với dòng chú thích: “Spot the difference?” (Thử tìm điểm khác biệt?). Dù đây chỉ là câu đùa, nhưng quả thực để thấy được dấu vết thời gian trên gương mặt Anne Hathaway là điều không dễ dàng.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Anne Hathaway từng trả lời thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn với People Magazine: "Tôi không theo đuổi sự hoàn hảo. Tôi chỉ lắng nghe cơ thể và tâm hồn mình. Tôi tập thể dục, ăn uống điều độ, tránh rượu và cố gắng ngủ đủ".

Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ đã từ bỏ rượu từ năm 2019 để tập trung chăm sóc sức khỏe và con trai. “Tôi nhận ra mình không cần nó để sống vui vẻ”, cô nói.

Bên cạnh đó, Hathaway đặc biệt trung thành với yoga, thiền định, và một chế độ ăn giàu rau củ. Cô cũng là một trong số ít ngôi sao Hollywood nói không với dao kéo, khẳng định muốn già đi “một cách duyên dáng”.

Phần 2 của The devil wears Prada, hiện chưa có tên chính thức, được tiết lộ sẽ xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Andrea (Anne Hathaway) và Miranda Priestly (Meryl Streep). Giới thời trang ngày nay không còn vận hành như trước, và Andrea, nay là tổng biên tập một tạp chí kỹ thuật số, buộc phải tái hợp với Miranda để cứu lấy đế chế truyền thông sắp sụp đổ.

Sự xuất hiện của các xu hướng mới như mạng xã hội, AI (trí tuệ nhân tạo) và văn hóa “hủy bỏ” khiến bộ phim trở nên thời sự và hứa hẹn nhiều sự bất ngờ.

The devil wears Prada 2 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 20 năm phần 1. Đây là món quà cho những ai từng lớn lên cùng bộ đôi nhân vật “Andrea và Miranda”.

Sự ngưỡng mộ dành cho Hathaway không chỉ đến từ nhan sắc. Cô được xem là một trong những diễn viên thông minh và có chiều sâu nhất Hollywood. Sau The devil wears Prada, cô từng đoạt giải Oscar với vai Fantine trong Les Misérables (2012), từng đóng vai Catwoman trong The dark knight rises và phim chính kịch She came to me gây tiếng vang tại LHP Berlin 2023.

Ảnh: Facebook, Vogue, Instagram