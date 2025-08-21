Italy bắt nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Khí đốt rò rỉ trên biển sau khi đường ống Nord Stream bị phá hoại (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Italy thông báo đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị cáo buộc liên quan đến vụ cài thuốc nổ đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Văn phòng Tổng công tố Đức thông báo hôm 21/8.

Người đàn ông, được gọi là Sergey K, bị bắt gần Rimini theo lệnh bắt giữ châu Âu. Các nhà điều tra Đức nghi ngờ nhân vật đã điều phối một nhóm có nhiệm vụ làm nổ các đoạn của đường ống vào tháng 9/2022.

Các vụ tấn công làm hư hại cả Nord Stream 1 và 2 ở Biển Baltic. Các công tố viên Đức sau đó đã lần ra một du thuyền thuê liên quan đến chiến dịch và nghi ngờ có một nhóm công dân Ukraine đứng sau.

Các nhà điều tra cáo buộc Sergey K là thành viên của một nhóm đã đặt chất nổ lên các đường ống gần đảo Bornholm vào tháng 9/2022.

Các vụ tấn công làm hư hại cả Nord Stream 1 và 2 ở Biển Baltic (Đồ họa: GiS).

Bị cáo được cho là một trong những điều phối viên của chiến dịch. Nhóm nghi phạm dường như đã sử dụng một du thuyền khởi hành từ thành phố Rostock của Đức. Con tàu trước đó đã được thuê từ một công ty Đức thông qua các trung gian bằng giấy tờ giả.

“Sau khi được dẫn độ từ Italy về Đức, bị cáo sẽ được đưa ra trước thẩm phán điều tra của Tòa án Liên bang Tư pháp”, thông báo viết.

Cơ quan công tố Đức đã điều tra các vụ nổ trong hơn 2 năm qua với nghi ngờ có người đã phá hoại và kích nổ chất nổ. Trong khi đó, một cuộc điều tra của Thụy Điển đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường vụ nổ, xác nhận các vụ nổ là hành động cố ý phá hoại.

Hồi tháng 9/2022, 4 vụ rò rỉ khí lớn xuất hiện trên 2 đường ống của Nord Stream ở ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Ngay trước đó, các viện địa chấn ghi nhận 2 vụ nổ dưới nước.

Các vụ rò rỉ trên xuất hiện ở vùng biển quốc tế nhưng 2 vụ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Đan Mạch và 2 vụ còn lại thuộc EEZ Thụy Điển.

Thụy Điển và Đan Mạch đều đã mở các cuộc điều tra về các vụ việc trên nhưng không xác định được nghi phạm.

Ukraine từng lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ tấn công đường ống trên.