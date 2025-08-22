Xe Trung Quốc sắp về Việt Nam sẽ dùng loa cùng thương hiệu trên Bentley

Zeekr 9X – mẫu SUV đầu bảng (flagship) của Zeekr (thương hiệu định vị cao cấp của Tập đoàn Trung Quốc Geely) sẽ được trang bị hệ thống âm thanh của Naim (Anh Quốc). Trước đây, Naim là nhà cung cấp độc quyền cho hãng ô tô siêu sang Bentley.

Naim từng có 3 lần nhận được giải thưởng danh giá “Queen’s Award” tại Anh Quốc. Ở lĩnh vực ô tô, thương hiệu âm thanh cao cấp này đem tới những tùy chọn cá nhân hóa (bespoke) cho những mẫu xe mang tính biểu tượng của Bentley, bao gồm: Flying Spur, Continental GT, Bentayga.

Với những dòng Bentley siêu sang này, “option” cao cấp nhất của hệ thống âm thanh Naim có giá lên tới 19.230 USD (quy đổi khoảng 507 triệu đồng) (Ảnh: Naim).

Theo hãng xe Trung Quốc, hệ thống âm thanh Naim được tích hợp trên những chiếc Zeekr 9X có tổng cộng 32 loa và 8 loa lắp ghế được đặt khắp toàn bộ không gian nội thất, với tổng công suất lên tới 3868W. Zeekr cho biết, hệ thống này thiết lập một kỷ lục toàn cầu mới về loa ô tô.

Chi tiết hơn, hệ thống loa Naim trên Zeekr 9X có cấu hình chính là 9.2.4.8, bao gồm 9 loa tạo âm thanh vòm, 2 loa trầm (subwoofer), 4 loa trần và 8 loa tựa đầu ghế ngồi. Dải băng tần âm thanh của hệ thống này trải dài từ 20Hz đến 40kHz.

Zeekr 9X là mẫu SUV cỡ lớn với chiều dài lên tới 5239mm, sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) với bộ pin có dung lượng 70kWh. Dòng xe này sẽ được mở bán tại Trung Quốc vào cuối tháng 8 với giá bán dự kiến khoảng 600.000 Nhân dân tệ (2,2 tỷ đồng) (Ảnh: Zeekr).

Năm 2024, Tasco Auto đã thỏa thuận thành công quyền phân phối các dòng xe Zeekr tại Việt Nam, có thể chính thức giới thiệu trong cuối năm nay. Đây là nước đi dễ hiểu, do doanh nghiệp này cũng đang nắm quyền phân phối xe Geely tại nước ta, bao gồm Lynk & Co và Volvo.

Trước sự xuất hiện của Zeekr 9X, các sản phẩm đến từ thương hiệu này đa phần đều là ô tô thuần điện. Trong đó, Zeekr X có khả năng lớn sẽ được đưa về Việt Nam; xe nằm ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 3 hay VinFast VF 7.

Zeekr X có tổng công suất tối đa 422 mã lực và mô-men xoắn cực đại 543Nm với tùy chọn 2 mô-tơ điện, ngoài ra còn có tùy chọn một mô-tơ điện đặt trên cầu sau. Bộ pin đi kèm có dung lượng 66kWh, cho phép di chuyển tối đa 500-512km tùy phiên bản, sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Zeekr).

Theo giới chuyên gia, Zeekr 9X hoàn toàn “rộng cửa” về Việt Nam, trong bối cảnh các dòng xe điện Trung Quốc gặp rào cản lớn là trạm sạc và đang có xu hướng đẩy mạnh xe PHEV. Lynk & Co cũng đang mở bán mẫu SUV flagship (09) tại nước ta, với giá bán lẻ đề xuất lên tới 2,199 tỷ đồng.