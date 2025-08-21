Ánh mắt thất thần, hành động lạ của Britney Spears khiến fan lo lắng

Trong video, cô vừa hát hò, nhảy theo nhạc ca khúc Unfaithful của Rihanna và Kiss của Prince. Ngôi sao đình đám diện áo hở bụng, quần ngủ cạp trễ và bốt. Mái tóc của cô rối tung và lớp trang điểm nhòe nhoẹt. Người xem cũng nhận ra, trên nền nhà của giọng ca nổi tiếng, đồ đạc rơi bừa bãi.

Bài đăng của cô lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt “thích” nhưng được chủ nhân tắt chế độ bình luận. Sau đó, video nhảy múa của Britney được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn và nhận nhiều ý kiến từ người xem.

Britney Spears khiến fan lo lắng khi đăng tải clip nhảy múa trên trang cá nhân có 41,8 triệu người theo dõi (Ảnh chụp màn hình).

Một số bình luận có thể kể tới: “Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy? Britney hình như không ổn”, “Cô ấy cần được giúp đỡ, thật buồn khi nhìn những hình ảnh này”, “Tội nghiệp cô ấy quá, cô ấy từng là thần tượng của tôi”…

Năm 2021, giọng ca nổi tiếng thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm. Tuy nhiên, cuộc sống của cô dường như chưa bao giờ hết bất ổn. Ngôi sao tóc vàng liên tục gây bàn tán về những video nhảy múa kỳ lạ trên trang cá nhân hay cách hành xử khác lạ ở nơi công cộng.

Trang cá nhân có 41,8 triệu người đăng ký theo dõi của Britney Spears tràn ngập những video ngắn ghi lại những màn trình diễn tại nhà của cô. Những clip này luôn được tắt chế độ bình luận và được chia sẻ trên các nền tảng khác.

Đầu tháng này, cựu công chúa nhạc pop cũng từng gặp sự cố trang phục khi thể hiện điệu nhảy gợi cảm trong chiếc váy vàng lấp lánh, khiến cô vô tình để lộ vòng một.

Tháng 4 vừa rồi, Britney uống rượu, châm thuốc hút trên chuyến bay đến sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ). Sau khi dập thuốc theo yêu cầu của tiếp viên, nữ ca sĩ tỏ ra khó chịu. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng đã có mặt để nhắc nhở ngôi sao nổi tiếng.

Britney Spears đầy năng lượng và gợi cảm trước đây (Ảnh: Getty Images).

Tháng 12/2024, cô từng bị phát hiện mang theo bật lửa lên máy bay riêng khi đi nghỉ dưỡng mừng sinh nhật. Những hình ảnh bất ổn của ngôi sao thế hệ 8X làm dấy lên mối lo ngại rằng cô đang gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

Britney Spears từng đạt chứng nhận đĩa bạch kim và thắng giải Grammy. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn cầu.

Năm 2012, Britney xếp đầu danh sách những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo. Cũng trong năm, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của Britney Spears hiện lên tới 60 triệu USD.

Trái với sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng, cuộc sống tình cảm của “công chúa nhạc pop” lại rất bất ổn. Cô kết hôn tổng cộng 3 lần, có 2 con trai nhưng đã không gặp các con rất lâu.

Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của Britney, ngôi sao nổi tiếng mất quyền nuôi 2 con trai vào tay chồng cũ, vũ công Kevin. Từ đó, hai con trai chủ yếu sống với cha và bà nội kế, cùng các em cùng cha khác mẹ tại Hawaii. Những năm qua, Britney thực hiện việc chu cấp cho chồng cũ để nuôi con.

Năm 2016, cô bắt đầu hẹn hò với huấn luyện viên thể hình kém tuổi Sam Asghari. Tới năm 2021, cặp đôi tiến tới hôn nhân khi giọng ca nổi tiếng thoát khỏi quyền giám hộ. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng hợp pháp của họ kéo dài chưa đến 2 năm.

Không lâu sau khi chia tay Sam, giọng ca Baby One More Time bất ngờ công khai người yêu mới, Paul Richard Soliz. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, sau khi cô thuê anh làm nhân viên bảo trì trong nhà.

Chuyện tình của Britney Spears và Soliz không nhận được sự ủng hộ của gia đình nữ ca sĩ. Các hồ sơ pháp lý cho thấy Paul đã vướng nhiều tội danh trong nhiều năm qua: Gây rối trật tự, gây nguy hiểm cho trẻ em, lái xe không giấy phép, tàng trữ súng đạn…

Theo Page Six, Paul được cho là lợi dụng tâm lý bất ổn của Britney để duy trì mối quan hệ với cô. Trong gần 2 năm bên nhau, Britney và Paul không ít lần chia tay rồi tái hợp.