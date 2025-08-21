Ngọc Sơn hát bên giường bệnh, động viên NSND Thế Hiển chữa ung thư

Phía Ngọc Sơn chia sẻ với phóng viên, gần đây, nam ca sĩ nhận tin NSND Thế Hiển bị ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u di căn não nên anh đã đến thăm, động viên ông vượt qua bạo bệnh.

Ngọc Sơn cũng gửi tặng gia đình NSND Thế Hiển số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí chăm sóc, lo thuốc thang cho ông.

Trong clip chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Sơn hé lộ hình ảnh nhạc sĩ Thế Hiển nằm trên giường bệnh. Nghệ sĩ hiện sức khỏe yếu, thể trạng gầy gò, cử động khó. NSND Thế Hiển nhận ra Ngọc Sơn nhưng không nói chuyện được, xúc động cố gắng bày tỏ lời cảm ơn dành cho đàn em.

"Tôi thương nghệ sĩ Thế Hiển lắm. Anh ấy là cây đại thụ của làng nhạc, là thần tượng ngày xưa của tôi. Từ thời học sinh tôi đã thường nghe ca khúc Hát về anh của nghệ sĩ sáng tác.

Gia đình nghệ sĩ không thiếu thốn nhưng tôi muốn gửi tặng tấm lòng, tình cảm đến đàn anh. Mong anh Thế Hiển giữ gìn sức khỏe, khán giả, mọi người ai cũng yêu thương anh", Ngọc Sơn vừa nói, vừa hát động viên NSND Thế Hiển.

Ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm, động viên NSND Thế Hiển (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn clip ca sĩ Ngọc Sơn động viên nhạc sĩ Thế Hiển vượt bạo bệnh nhận được 10 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận chỉ sau 1 ngày đăng tải. Nhiều khán giả cầu mong NSND Thế Hiển có nghị lực chiến đấu với bệnh ung thư.

Trước đó, vào tháng 9/2024, nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ thông tin NSND Thế Hiển điều trị bệnh ung thư phổi ở Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM).

Khi đó, nhạc sĩ Nhánh lan rừng phải thở oxy, sức khỏe nguy kịch. Nhờ được điều trị tích cực, ông vượt qua cơn nguy hiểm và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật suốt 1 năm nay.

Hiện tại, nghệ sĩ được gia đình chăm sóc tại nhà.