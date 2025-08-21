Bích Phương - Tăng Duy Tân: Chênh nhau 6 tuổi, khoảnh khắc thân mật gây sốt

Gần đây, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đặc biệt, khi Bích Phương tham gia chương trình Em xinh say hi, những đồn đoán về chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ càng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Bích Phương và Tăng Duy Tân đang ngồi ăn cùng nhau tại một nhà hàng. Trước đó, khán giả cũng từng bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay, làm dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò.

Dù liên tục vướng tin đồn tình cảm, cả hai vẫn giữ im lặng, chưa một lần xác nhận.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết trên sóng truyền hình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tăng Duy Tân và Bích Phương từng hợp tác trong một số dự án âm nhạc. Trong suốt quá trình Bích Phương tham gia Em xinh say hi, những màn tương tác của cô và Tăng Duy Tân liên tục trở thành đề tài bàn tán.

Ở livestage 2 (vòng thi thứ hai), Tăng Duy Tân bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời, hỗ trợ đội của Bích Phương trong tiết mục Anh chỉ là. Màn kết hợp ăn ý giữa hai nghệ sĩ, cùng những khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Trong một khoảnh khắc trên sóng, Tăng Duy Tân còn bất ngờ xưng "anh" với Bích Phương dù kém nữ ca sĩ 6 tuổi.

Cả hai biểu diễn trong tiết mục "Anh chỉ là" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hai nghệ sĩ cũng nhiều lần bị MC Trấn Thành và các đồng nghiệp trêu ghẹo. Trong một tình huống, khi được hỏi "nghĩ gì về các em xinh, đặc biệt là Bích Phương", Tăng Duy Tân cười ngại ngùng, trả lời: "Nếu cho chọn lại, tôi vẫn muốn chung đội với 4 cô gái này, đặc biệt là Phương".

Ở hậu trường chương trình, khi chứng kiến Bích Phương bật khóc, Tăng Duy Tân thốt lên: "Tôi ám ảnh tiếng khóc này và cũng yêu tiếng khóc này".

Đáng nói, khi phát hiện máy quay hướng về mình, anh vội che miệng, càng khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Tăng Duy Tân khui quà sinh nhật, gây chú ý với bức ảnh chụp cùng Bích Phương (Ảnh: Chụp màn hình).

Trái với sự né tránh của Bích Phương, Tăng Duy Tân không ngại thể hiện sự quan tâm dành cho đàn chị. Tài khoản Instagram của anh hiện chỉ theo dõi duy nhất Bích Phương, dù trước đó từng theo dõi nhiều bạn bè khác.

Trong tiệc sinh nhật tuổi 30, nam ca sĩ cũng thoải mái nhận những lời chúc gắn liền với Bích Phương và vui vẻ khi được người hâm mộ tặng bức ảnh chung của cả hai.

Không chỉ dừng ở nghi vấn tình cảm, Bích Phương và Tăng Duy Tân còn vướng tin đồn đã ra mắt gia đình hai bên. Một số bức ảnh cũ cho thấy Bích Phương chụp hình bên người thân của Tăng Duy Tân, khiến công chúng tin rằng mối quan hệ của họ đã vượt xa mức đồng nghiệp.