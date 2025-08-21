Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn việc nút giao An Phú chậm tiến độ

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Công an TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng nút giao An Phú.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Ban Giao thông khẩn trương kiểm tra, đánh giá toàn bộ nhà thầu thi công dự án. Chủ đầu tư cần siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng chế tài đối với nhà thầu yếu kém, báo cáo lại UBND TPHCM, Sở Xây dựng trước ngày 25/8.

Khu vực công trường nút giao An Phú (Ảnh: Nam Anh).

Chủ đầu tư phải tăng cường quản lý tiến độ thi công, yêu cầu tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Các nhà thầu thi công phải tăng thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù đắp tiến độ đã chậm và xây dựng chi tiết tiến độ thi công hạng mục còn lại.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, các nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nếu vi phạm cam kết hợp đồng. Công trình cần được đưa vào khai thác trước ngày 31/12 theo nghị quyết của HĐND TPHCM.

Sở Tài chính được giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM liên quan công tác giải phóng mặt bằng khu đất hơn 22.000m2 thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hỗ trợ Ban Giao thông trong công tác điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Công trình nút giao An Phú được khởi công từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc và có vai trò chiến lược khi kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, đồng thời bảo đảm khai thác đồng bộ khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho biết, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 70%.