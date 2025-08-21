Tăng cường trạm thu phát sóng đảm bảo liên lạc cho sự kiện A80

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu bảo đảm thông tin và an toàn mạng lưới dịp Quốc khánh 2/9

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có công văn yêu cầu các nhà mạng bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn mạng lưới dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Bộ KH&CN đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tăng cường các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động trực đảm bảo thông tin liên lạc.

Đồng thời, các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn mạng lưới; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông.

MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện (Ảnh: Mobifone).

Các nhà mạng tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người, đặc biệt tại các khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành, sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng.

Cùng với đó, nhà mạng sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng...) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Các nhà mạng cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại; hướng dẫn, cảnh báo người dùng về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…