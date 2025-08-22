Nhiều nơi ở Bắc Bộ và Nam Bộ mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 22/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ những ngày tới có nơi trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 2-3 ngày tới, trên Biển Đông khả năng hình thành một cơn bão. Từ ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm Đồng Nai ngập sâu chiều 21/8 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự báo thời tiết ngày 22/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.