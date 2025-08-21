Yeri (Red Velvet) tái ngộ khán giả Việt qua màn ảnh sau chuyến đi Đà Nẵng

Sau khi chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment vào đầu tháng 4, Yeri - em út của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám Red Velvet - đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng mẹ tại Đà Nẵng.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt ảnh trải nghiệm các quán cà phê và thưởng thức những món đồ uống, đồ ăn đặc trưng của địa phương, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ toàn cầu.

Yeri tên thật là Kim Ye Rim, gia nhập nhóm Red Velvet vào năm 2015 với vai trò rapper kiêm giọng ca chính. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất từ năm 2021 với các phim như Drama Stage - Mint Condition, Blue Birthday... và gần đây để lại dấu ấn trong bộ phim truyền hình Chị đại học đường (Bitch Rich).

Nữ ca sĩ thần tượng Yeri (bìa trái) trong phim kinh dị học đường Bẫy hồi sinh (The Ghost Game) (Ảnh: Beta).

Đặc biệt, phim kinh dị học đường Bẫy hồi sinh (The Ghost Game) có sự tham gia của Yeri sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ 22/8. Vai diễn này được đánh giá là một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của nữ thần tượng K-pop. Việc góp mặt trong dòng phim kinh dị không chỉ giúp Yeri thay đổi hình ảnh mà còn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Đây là tác phẩm kinh dị học đường của đạo diễn Son Dong Wan. Phim xoay quanh câu chuyện quá khứ của nhân vật Ja Young (do Yeri thủ vai).

Ja Young cùng nhóm bạn tham gia một thử thách YouTube trong tòa nhà bỏ hoang. Từ trò đùa “gọi hồn” để câu view, họ vô tình bước vào nghi thức tâm linh thật sự, đánh thức những bí mật gắn liền với quá khứ mất tích của chị gái Ja Young.

Ngoài Yeri, phim còn có sự tham gia của các gương mặt trẻ như Lee Chan Hyeong, Seo Dong Huyn, Oh So Huyn, Kim Eun Bi, Park Seo Yeon...

Trước khi ra mắt khán giả, Bẫy hồi sinh đã có buổi công chiếu tại Liên hoan phim Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN). Tại đây, tác phẩm nhận được phản hồi tích cực nhờ cách tiếp cận mới mẻ khi kết hợp yếu tố kinh dị với xu hướng mạng xã hội, đồng thời phơi bày sức ép tâm lý của người trẻ trong cuộc sống hiện đại.