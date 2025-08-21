Mỹ nhân Trung Quốc thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Tham dự một chương trình gần đây, nữ diễn viên Thích Vy (SN 1984) khiến nhiều khán giả bất ngờ trước gương mặt thay đổi đáng kể. Đôi mắt xếch cao, chiếc cằm nhỏ của Thích Vy làm toàn bộ gương mặt của cô trông khác lạ.

Thích Vy thừa nhận lạm dụng botox khiến gương mặt của cô bị sưng phồng (Ảnh: Sohu).

Trên sóng livestream (phát sóng trực tuyến), Thích Vy thẳng thắn thừa nhận, việc tiêm botox quá nhiều khiến cơ mặt của cô bị cứng, lông mày khó cử động, làm ánh nhìn thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên cũng nói, cô đã cắt mí và tiết lộ đôi mắt sưng vào mỗi sáng sau những lần dao kéo thẩm mỹ.

Cư dân mạng Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho sự thẳng thắn của Thích Vy: "Cô ấy thật sự rất chân thật, làm gì cũng không giấu, sẵn sàng chia sẻ với mọi người", "Màn đáp trả quá dễ thương. Thế này nên cô ấy mới được yêu mến".

Thích Vy là diễn viên hiếm hoi của Trung Quốc không phủ nhận việc dao kéo thẩm mỹ để bản thân đẹp hơn, tự tin hơn và thuận lợi hơn trong công việc. Chính sự thẳng thắn giúp cô ghi điểm với khán giả.

Bản thân Thích Vy từng thừa nhận: “Làm đẹp phải biết điểm dừng”. Tuy nhiên, việc dao kéo thẩm mỹ quá nhiều khiến gương mặt của mỹ nhân 41 tuổi dần mất nét tự nhiên.

Thích Vy từng công khai việc dao kéo thẩm mỹ để bản thân xinh đẹp hơn (Ảnh: Sina).

Thích Vy là ca sĩ, diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành nghệ thuật, Thích Vy bắt đầu tấn công làng giải trí với vai trò diễn viên phim truyền hình.

Nữ diễn viên bắt đầu nổi danh nhờ vai diễn Hạ Hữu Thiện trong bộ phim truyền hình Ba thiên kim nhà họ Hạ và sau đó là Quán Đào công chúa trong phim Mỹ nhân tâm kế.

Vai diễn mang lại cho cô khá nhiều giải thưởng và danh tiếng là Trình Hi trong Tình yêu ắt có ý trời (năm 2013). Cô giành được nhiều giải thưởng truyền hình như Nữ diễn viên có ảnh hưởng nhất tại FHM, Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của lễ trao giải Asian Idols và giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Liên hoan phim quốc gia năm 2013.

Vẻ ngoài quyến rũ của Thích Vy khi "dao kéo vừa phải" (Ảnh: Sina).

Lối diễn xuất thông minh cùng vẻ đẹp có phần Tây giúp Thích Vy có một lượng khán giả hâm mộ không nhỏ tại Trung Quốc. Ngoài ra, tính cách thẳng thắn của mỹ nhân 41 tuổi cũng giúp cô được khán giả yêu mến.

Năm 2024, cô từng gây sốc khi công khai trên truyền hình việc từng nhận được lời mời trị giá tới 5 triệu NDT (khoảng 17,6 tỷ đồng).

Nữ diễn viên chia sẻ: “Một nhà đầu tư đã trả tôi 5 triệu NDT để đi du lịch 7 ngày 7 đêm cùng ông ấy. Khi biết tôi từ chối, đạo diễn phim đã yêu cầu tôi nhượng bộ, thậm chí còn đe dọa cắt cảnh của tôi”.

Thích Vy cũng kể thêm, cô từng phải chịu đựng nhiều lời quấy rối từ những người đàn ông trong làng giải trí. Việc khước từ các lời mời của giới doanh nhân, ông lớn trong làng giải trí khiến Thích Vy phải đánh đổi nhiều, như bị cô lập hay không được mời họp báo phim.

Thích Vy và ông xã Lý Thừa Húc có cuộc hôn nhân hạnh phúc (Ảnh: Weibo).

Người đẹp nói: “Tôi đã giành được vai diễn nhờ làm việc chăm chỉ, nhưng những người khác có thể thay đổi toàn bộ bộ phim chỉ bằng cách dựa vào các mối quan hệ. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng về ngành giải trí”.

Thích Vy hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng ông xã Lý Thừa Húc. Năm 2012, cô và ông xã phải lòng nhau sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Một tôi khác trên thế giới này. Hai năm sau đó, họ tổ chức đám cưới tại Mỹ.

Lý Thừa Húc từng là giọng ca trong nhóm nhạc T.A.K.E tại Hàn Quốc trước khi sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Vì cùng làm việc trong làng giải trí, họ có sự cảm thông và đồng điệu lớn. Gia đình hạnh phúc và sự nghiệp vững vàng giúp Thích Vy ngày càng được khán giả yêu mến.