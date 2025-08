Xúc động đêm nhạc tri ân các y bác sĩ, ngành y tế tại TPHCM

Đêm nhạc do Volvo Car Vietnam phối hợp cùng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương cũ tổ chức, với sự góp mặt của diva Mỹ Linh, ca sĩ Nguyên Hà, “anh tài” Hà Lê, cùng khách mời là các y bác sĩ, cán bộ trong ngành y tế.

Đêm nhạc là dịp để các y bác sĩ gặp gỡ, giao lưu (Ảnh: BTC).

Đêm nhạc tri ân

Đây là đêm nhạc thứ 4, nằm trong chuỗi sự kiện "Volvo Concert - Beat of Hope, Beat of Life", một hành trình kết nối âm nhạc và lòng biết ơn, dành riêng để tri ân những người bác sĩ - những người anh hùng áo trắng, thầm lặng nhưng vững vàng, ngày đêm gìn giữ nhịp sống cho cộng đồng.

Ba đêm hòa nhạc trước đó đã diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu mến, diễn ra tại các không gian văn hóa trọng điểm cả nước. Tại đây, âm nhạc lên tiếng thay lời: tri ân, sẻ chia và kết nối.

Thông qua chuỗi hòa nhạc này, Volvo không chỉ tri ân những người gìn giữ nhịp sống, mà còn khẳng định niềm tin vào những giá trị nhân văn, niềm tin rằng: Khi chúng ta cùng hướng về con người, chúng ta cùng một sứ mệnh.

Đêm nhạc có sự tham gia của diva Mỹ Linh, ca sĩ Nguyên Hà, “anh tài” Hà Lê (Ảnh: BTC).

Các y bác sĩ không chỉ chữa lành vết thương trên cơ thể, mà còn giữ cho chúng ta niềm tin, sự bình an và lòng hy vọng, ngay cả trong những thời khắc mong manh nhất. Volvo nhìn thấy ở họ một hình ảnh quen thuộc: sự bền bỉ, sự kiên định và lòng tận tâm với con người.

Đó cũng chính là lý do ra đời chuỗi chương trình “Beat of Hope, Beat of Life” - để những người luôn cho đi, lần này được đón nhận. Đón nhận những giai điệu chữa lành, đón nhận lòng biết ơn sâu sắc, và đón nhận sự an tâm - theo đúng cách Volvo đã luôn cam kết: An toàn, tinh tế và nhân văn.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của "anh tài" Hà Lê và ban nhạc Anh em (Ảnh: BTC)

Đây là điều mà Volvo luôn theo đuổi trong từng chiếc xe, nơi an toàn không phải là lựa chọn, mà là khởi điểm; nơi công nghệ không phải để phô trương, mà để phục vụ cho sự sống.

Volvo gọi đó là: “Protect the Protectors” - bảo vệ những người đang bảo vệ tất cả chúng ta. “Protect the Protectors” không chỉ là một thông điệp, mà là một lời hứa. Là cách Volvo chọn đứng bên những người đang đứng tuyến đầu. Là cách nói: "Chúng tôi biết ơn. Và chúng tôi sẽ luôn đồng hành".

Lời cảm ơn

Ngay khi ca sĩ Nguyên Hà cất lên lời ca khúc mở đầu cho buổi hòa nhạc, nhiều khách mời đã không kìm nén được cảm xúc của mình, vì đây là một ca khúc đặc biệt được sáng tác trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Bài hát “Đã bao lâu” của nhạc sĩ Đông Phong.

Một ca khúc nhắc nhớ chúng ta trân quý hơn những điều tưởng chừng rất đỗi thân thuộc bình thường, như từng cái ôm, từng đêm quây quần bên gia đình hay những đêm an giấc. Bài hát cũng là một lời động viên, cảm ơn tới các y bác sĩ và nhân viên y tế khắp cả nước đã rất nỗ lực chiến đấu để bảo vệ an toàn cho cộng đồng, để chúng ta được đoàn tụ bên nhau, bên gia đình như ngày hôm nay.

Ca khúc “Đã bao lâu” do ca sĩ Nguyên Hà thể hiện nhắc lại thời Covid-19 (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Đây là lời cảm ơn gửi đến những người đã rất vất vả, phải tạm xa gia đình, xa người thân để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch. Lời kết của bài hát: "Bình yên trở về ấp ôm nơi vòng tay nhau" là niềm hy vọng rằng tất cả mọi người đều khỏe mạnh trở về bên gia đình. Vượt ra khỏi những thách thức khi đó, tôi tin rằng chúng ta đã nhận ra được những giá trị cốt lõi của cuộc sống, để từ đó trân quý hơn những khoảng thời gian còn ngồi bên nhau, trân quý hơn những điều rất đỗi bình thường và thân thuộc, như một cái ôm, một bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, hay chỉ đơn giản là một đêm an giấc”, ca sĩ Nguyên Hà bày tỏ.

Chị Trương Thị Nương, Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ chia sẻ, chị bất ngờ khi nhận được vé mời đi xem ca nhạc. Khi chị Nương mở bên trong tấm vé mời, chị xúc động vô cùng vì trên tấm vé có dòng chữ “chương trình âm nhạc tri ân các y bác sĩ và cán bộ ngành y tế”.

Một khách mời xúc động khi nghe các ca khúc “Đã bao lâu” (Ảnh: BTC).

“Thật sự rất xúc động vì cái nghề của mình được tri ân, và mình được mời đi xem ca sĩ Mỹ Linh hát, đó là một điều rất vinh dự đối với tôi cũng như các đồng nghiệp khác”, chị Nương chia sẻ.

Đêm nhạc là lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế (Ảnh: BTC)

Bác sĩ Huỳnh Trần Dương Giang, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ tâm sự, nghề y rất áp lực và luôn đối mặt với nhiều trở ngại, nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Hôm nay, bác sĩ Giang cảm ơn Volvo đã tạo điều kiện cho mình, cũng như là đội ngũ y bác sĩ có một đêm thư giãn, được tận mắt, tận tai nghe trực tiếp các ca sĩ nổi tiếng hát. Đồng thời đây cũng là dịp để giao lưu, kết nối giữa các đơn vị y tế, các y bác sĩ trên cả nước.

Diva Mỹ Linh hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, phục vụ các y bác sĩ (Ảnh: BTC).

PSG.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ đây là lần thứ 2 ông được tham dự buổi hòa nhạc do Volvo tổ chức, và cảm xúc lần này cũng rất đặc biệt.

“Lần đầu tiên tôi được Volvo mời tham dự buổi hòa nhạc là dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam được diễn tại tại Hà Nội. Tối nay, tôi lại có dịp được ngồi ở đây, và tôi rất ấn tượng vì nhà hát lần này rộng hơn rất nhiều. Đặc biệt, chương trình hôm nay không chỉ có riêng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mà có sự tham gia nhiều bệnh viện trên cả nước, với đông đảo đội ngũ y bác sĩ đã được mời đến đây”, ông Nguyễn Lân Hiếu nói.

Khách mời tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng diva Mỹ Linh (Ảnh: BTC).

“Beat of Hope - Beat of Life” không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là không gian giao thoa giữa nghệ thuật và y học, nơi trái tim người nghệ sĩ đồng điệu cùng tâm hồn người thầy thuốc. Một lời cảm ơn sâu sắc gửi tới những người gìn giữ nụ cười, chăm sóc sức khỏe răng miệng và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.