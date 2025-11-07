Phim về Lý Công Uẩn chiếu sau 15 năm, dùng AI sửa chi tiết gây tranh luận

Sau 15 năm im ắng, bộ phim truyền hình Đường tới thành Thăng Long đã chính thức được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 20/10. Phim có nội dung lấy cảm hứng từ giai đoạn lịch sử trọng yếu, thời Tiền Lê đến khi Lý Công Uẩn lên ngôi, ban "Chiếu dời đô" từ Hoa Lư ra thành Đại La, đặt nền móng cho kinh thành Thăng Long.

Đáng chú ý, sự trở lại lần này của phim là nhờ ê-kíp sản xuất đã kiên trì chỉnh sửa, áp dụng công nghệ AI để hoàn thiện tác phẩm, mở ra những cuộc tranh luận mới, nhưng có tính tích cực hơn, về dòng phim dã sử Việt Nam.

Hình ảnh trong phim "Đường tới thành Thăng Long" (Ảnh: Chụp màn hình).

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Trung Hiếu (vai Đinh Bộ Lĩnh), NSƯT Hoàng Hải (Lê Hoàn) và Tiến Lộc (vai Lý Công Uẩn)...

Bộ phim này được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận.

Nguyên nhân chính là do phim được quay tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc). Hội đồng Trung ương thẩm định phim và Cục Điện ảnh khi ấy đã có văn bản kết luận rằng, phim Đường tới thành Thăng Long dễ gây cho người xem cảm giác đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc, cho nên đã quyết định hoãn chiếu.

Vì vậy, bộ phim đã "nằm kho" nhiều năm, cho tới khi được đưa ra chỉnh sửa.

Lý giải về quãng thời gian này, đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ: “15 năm nghe có vẻ dài, nhưng với chúng tôi, đó là quãng thời gian để bộ phim được “chín” hơn. Suốt quãng thời gian ấy, ê-kíp đã tỉ mỉ chỉnh sửa, trau chuốt từng khung hình. Cùng với đội ngũ chuyên gia, chúng tôi tin rằng những lựa chọn về phục trang và tạo hình trong phim đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở rõ ràng”.

Đạo diễn Huy Cường nói rằng, ở thời điểm trước đây, góc nhìn của khán giả về cổ phục và phim cổ trang Việt còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng đến bây giờ, khi công nghệ đã phát triển, khán giả có cái nhìn rộng mở hơn, Đường tới Thành Thăng Long mới trở lại.

Ông Trịnh Văn Sơn, tác giả kịch bản, kiêm Giám đốc đơn vị sản xuất (Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành), cho biết, chính sự phát triển của công nghệ AI gần đây đã giúp ê-kíp nắn nót được một số phần khẩu hình chưa khớp trong phim, mở ra nhiều hướng đi mới cho các nhà làm phim trong việc kết hợp công nghệ và nghệ thuật.

Bên cạnh công nghệ AI, ông Việt Phương, Giám đốc hậu kỳ 3D, cho biết ê-kíp làm phim đã thay đổi hàng loạt chi tiết kiến trúc và bối cảnh trong Đường tới Thành Thăng Long để đảm bảo tính thuần Việt.

Mái nhà kiểu Trung Quốc được sửa thành kiểu mái "kẻ truyền kẻ bảy" đặc trưng của nhà gỗ Bắc Bộ hoặc mái đầu rồng kiểu Việt Nam; mái ngói ống được thay bằng mái vảy cá. Các bối cảnh cũng được thêm thắt hình ảnh cây cau, cây chuối và các bức bích họa lớn được đổi thành tranh Việt Nam.

Một khuôn hình khác của bộ phim "Đường tới thành Thăng Long" đang được phát sóng sau khi chỉnh sửa một số chi tiết bằng AI (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự trở lại của bộ phim sau 15 năm còn là dịp ê-kíp tri ân những người đã góp phần làm nên tác phẩm, trong đó có cả nghệ sĩ đã qua đời.

Giám đốc sản xuất bộ phim Trịnh Văn Sơn chia sẻ: “Họ là những người nghệ sĩ mẫu mực, tận tâm với nghề và sự hiện diện của họ chính là một ký ức quý giá mà chúng tôi luôn trân trọng”.

Sau khi 19 tập phim lên sóng VTV5, tác phẩm đã tạo nên một làn sóng quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trên các nền tảng YouTube và fanpage, nơi nhiều khán giả bày tỏ quan điểm về bộ phim.

Một khán giả với tài khoản Kratos Smith bình luận: "Bộ phim thể hiện rõ tinh thần chắt lọc tinh hoa của thế giới để kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại, hấp dẫn... Tôi thấy học hỏi là biểu hiện của trí tuệ và bản lĩnh, không phải điều đáng xấu hổ".

Tài khoản Long Vũ bình luận: "Bối cảnh, phục trang đẹp. Tôi khá ấn tượng khung cảnh trong chùa Ứng Tâm, có xuất hiện tượng A Di Đà".

Bên cạnh đó, khán giả cũng có những góp ý, như là bình luận của tài khoản Ada: “Lời thoại phim nghe khá “hiện đại”. Ví dụ câu “cám ơn điện hạ”. Tôi nghĩ thời đó chưa có câu này, phải là “đa tạ điện hạ””.

“Trang phục của diễn viên nhìn không thuần Việt, mang màu sắc Trung Quốc”, khán giả Uy Vũ bình luận.

Đối với một số ý kiến trái chiều, đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ: "Hầu hết khán giả bình luận tích cực, có những khán giả tỏ ra tiếc nuối khi bộ phim không được phát sóng đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến, dù là lời khen hay góp ý. Chính những phản hồi từ cách đây 15 năm đã giúp ê-kíp cảm nhận rõ tình yêu của công chúng dành cho lịch sử. Có thể nói, Đường tới Thành Thăng Long hôm nay là kết quả của tình yêu nghề và cũng là nhờ tình cảm, sự quan tâm mà khán giả đã dành cho bộ phim suốt thời gian qua".

Đoạn trích phim "Đường tới thành Thăng Long" (Video: VTV).

Với việc phim có những tình tiết chưa sát với lịch sử được ghi chép lại, ê-kíp sản xuất khẳng định Đường tới thành Thăng Long là phim dã sử, lấy cảm hứng từ lịch sử, không phải phim tài liệu và mong khán giả có cái nhìn rộng mở.

Đạo diễn Tạ Huy Cường cũng nhìn lại những khó khăn khi làm phim năm 2009 tại Hoành Điếm, thời tiết tại Chiết Giang có lúc xuống tới âm độ, cho đến việc phải sử dụng diễn viên quần chúng Trung Quốc cho một số phân đoạn cần thiết.

"Khi làm phim, chúng tôi không có phim truyền hình dã sử nào trong nước để soi chiếu nên còn nhiều thiếu sót. Tôi nghĩ việc phim được phát sóng, dù muộn, vẫn là cột mốc đáng nhớ. Hy vọng các nhà làm phim trong nước chú ý đến đề tài này, giúp hình thành nền công nghiệp phim cổ trang của Việt Nam", ông Cường bày tỏ.

Nhiều khán giả quan tâm đến dòng phim lịch sử đang tiếp tục bàn luận sôi nổi về chủ đề này.